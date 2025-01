Nova grade do SBT ganha forma e negociações avançam nos bastidores

A CARAS Brasil apurou detalhes da nova grade de programação do SBT; confira todas as mudanças previstas na emissora

2025 promete ser de grandes mudanças para o SBT. Em meio a um processo de restruturação no modelo operacional da emissora, parece que o canal quer fortalecer seu casting e sua programação neste ano. A nova grade do canal vêm tomando forma e algumas mudanças já estão a toque de caixa; confira.

A CARAS Brasil apurou que Ana Furtado (51) está em negociações avançadas para marcar seu retorno às manhãs da TV aberta. A esposa de Boninho ainda não tem definido qual programa vai apresentar na emissora da família Abravanel, mas se sabe que será no período da manhã e tudo indica que noVem Pra Cá.

É importante reforçar que Ana Furtado não seria contratada do SBT, mas sim da produtora de Boninho. A faixa deste horário será ocupada por uma sociedade entre a produtora do diretor junto com a emissora.

A CARAS Brasil também apurou que Cariúcha(34) é apontada como a favorito para assumir o comando do novo Casos de Família. Se as negociações avançarem no ritmo que estão, a apresentadora deve ficar responsável pelo comando da atração a partir do mês de março.

Com as mudanças na programação, Cariúcha não vai seguir no comando do Fofocalizando, a ideia é que a ex-Fazenda fique focada no Casos de Família. A emissora está apostando alto no retorno da atração nas tardes do canal.

Apesar das mudanças previstas, as fontes da CARAS Brasil informaram que o SBT não quer cometer erros em sua nova grade de programação, por isso a emissora não destaca possíveis alterações.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT afirmou que não confirmam essas informações. Eles reforçaram que qualquer atualização na grade de programação vão atualizar à imprensa.

