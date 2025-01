Luiz Bacci já está em negociação com uma nova emissora? Saiba a verdade

O apresentador Luiz Bacci, após encerrar contrato com a Record, já estaria sendo sondado por outra emissora. Saiba mais sobre as negociações

O apresentador Luiz Bacci (40) encerrou seu contrato com a Record na última sexta-feira, 17. No comunicado enviado a imprensa, a emissora informou que a decisão foi em comum acordo. Agora, muito se especula sobre o futuro do jornalista na TV.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Luiz Bacci estaria sendo sondado pelo SBT. A jornalista noticiou que embora ainda não haja um contrato formal, o apresentadora pode ocupar a grade jornalística da empresa da família Abravanel.

A CARAS Brasil também apurou sobre Luiz Bacci supostamente ter sido sondado pelo SBT e as fontes informaram que, embora exista um desejo, o jornalista apenas teve conversas iniciais com a emissora, mas não foram para frente!

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT resolveu se pronunciar sobre o assunto. Eles informaram que a informação não procede. Não existe negociação de Bacci com a emissora.

A CARAS Brasil também procurou a equipe de Luiz Bacci para comentar sobre os rumores envolvendo o jornalista, mas não obteve retorno. O canal de comunicação segue em aberto e, se retornarem ao contato, a reportagem será atualizada com as novas informações.

Com a saída de Luiz Bacci, a Record informou que o programa 'Cidade Alerta' será comandado por Reinaldo Gottino (47) a partir desta segunda-feira, 20. Já o 'Balanço Geral SP' ficará sob responsabilidade do jornalista Eleandro Passaia.

"A RECORD comunica que a partir da próxima segunda-feira, 20 de janeiro, o Cidade Alerta será comandado por Reinaldo Gottino. Já para o Balanço Geral SP, está de volta a RECORD, o jornalista Eleandro Passaia", informaram em comunicado divulgado à imprensa.

