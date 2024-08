Neta de Silvio Santos exibe foto de presente que ganhou dele

Neta de Silvio Santos, Ligia Abravanel faz homenagem para o avô ao relembrar momentos dele na intimidade da família

Neta de Silvio Santos, Ligia Abravanel, que é filha de Cintia Abravanel, fez uma homenagem para o avô, que faleceu neste final de semana, por meio das redes sociais. Em um post no Instagram, ela relembrou momentos da intimidade da família e até mostrou uma foto de um presente que ganhou dele quando era criança.

Ligia contou que ganhou um livro com a dedicatória do avô, que foi feito por ele em uma loja no shopping. "Em 1993 fizemos uma inesquecível viagem em família. Eu, com meus poucos 7 anos de idade ainda não tinha tanta noção do que era ser sua neta. Mas com a maturidade entendi que dividia o meu avô com o Brasil e hoje guardo na memória muitos momentos especiais dessa viagem e o livro que ele fez p mim em uma barraquinha de um shopping. [risos] Único, irreverente, alegre, elegante, esse era Silvio Santos", disse ela.

E completou: "Em casa, o vovô era mais observador, quando estava de ferias usava suas roupas floridas, com bermudas meias altas e em casa sempre de pijamas. Conversava sobre filmes, nos levava ao teatro, e quantas vezes não fomos juntos ao holiday on ice e depois ao drive true do "Maquidonalds" [risos]. Sentirei saudades dos momentos juntos, e deixo aqui meu registro do orgulho que tenho de ser sua neta, dos valores que você ensinou para minha mãe e consequentemente para mim. Espero te honrar e te dar orgulho de onde quer que você esteja".

Por fim, ela agradeceu pelo carinho do público brasileiro com sua família durante o luto. "E não posso deixar de registrar o meu agradecimento para todos os amigos que me mandaram mensagens e a todas as homenagens feitas para o meu avô. Nosso coração está apertado pela saudade, mas preenchido por todo o carinho que estamos recebendo de um Brasil inteiro que também o amava. Obrigada!", declarou.