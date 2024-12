Nelson Freitas diz que 'Chiquititas' foi importante em fase delicada: 'Ia desistir'

Em entrevista à CARAS Digital, o ator Nelson Freitas contou que iria desistir da carreira antes de receber o convite para participar da novela

A novela 'Chiquititas', exibida no SBT entre 1997 a 2001, foi um divisor de águas na carreira do ator Nelson Freitas. Em entrevista à CARAS Digital, antes da gravação do especial 'Geração Chiquititas', que será exibido no próximo dia 15, ele contou que estava pensando em desistir da profissão antes de ser convidado para interpretar o personagem Fernando.

"Eu estava jogando a toalha, estava quase desistindo. Com 10 anos de carreira eu iria desistir da profissão quando eles me chamaram para fazer a novela em Buenos Aires. E era para ser o galã", recordou.

Antes de 'Chiquititas', Nelson fez um teste para a novela 'Pérola Negra', do SBT, mas não passou. "O teste ficou aqui e a Cris Moreno, dona da Telefer, ia fazer testes e alguém perguntou se ela queria ver os materiais que já estavam aqui. Quando passou por mim ela disse: 'é ele'. Sem testes, foi assim", contou. "Fui embora para Buenos Aires e foram dois anos e meio maravilhosos da minha vida, vivendo em um país diferente, uma maneira diferente de trabalhar, eu vinha da TV Globo. Foi uma alegria imensa", afirmou.

O sucesso da novela

O ator Nelson Freitas também falou sobre como a novela infantil marcou a vida de tantas pessoas, que lembram até hoje desse trabalho. "É incrível porque Chiquititas marcou realmente a infância de uma geração, são memórias de uma infância e misturava dois fenômenos que nunca tinha sido feito: uma novela infantil e musical, tanto que foi um fenômeno na América Latina, eles colocaram em outros países", ressaltou.

"Ao longo da vida, alguém se aproxima e diz assim: 'poxa, você marcou a minha infância. Eu queria que você fosse meu pai'. É emocionante, eu sou um cara muito emocionado, não prendo nada. Eu choro vendo propaganda de manteiga na televisão, então a gente se emociona com isso tudo", confessou.

Como era as gravações com as crianças de Chiquititas?

A novela 'Chiquititas' contava com um elenco recheado de crianças e Nelson Freitas, um dos poucos adultos da trama, falou sobre como era gravar com atores mirins.

"Eles eram levados, mas era uma concentração. Não tinha erro, não tinha volta, eles sabiam o texto. E eles estudavam de manhã e iam para o estúdio. Tinham escola em espanhol, falavam em espanhol melhor que todo mundo. Todo mundo dava problema, as crianças não davam problema nenhum, eles eram os melhores", afirmou.

Como muitos atores já estavam na fase da adolescência, Nelson contou que conversa bastante com eles. "Eles estavam na puberdade, estavam nascendo pelo, mudando a voz. Eles queriam saber as coisas. Então a gente virou um tiozão", brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +SBT (@maissbt)

Leia também: Nelson Freitas desabafa sobre situação com bebidas: 'A gente acha que é normal!'