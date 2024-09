Nanda Costa descobriu que queria ser mãe em bastidores de filme

Mãe das gêmeas Tiê e Kim completa 38 anos nesta terça-feira, 24; relembre entrevista à CARAS Brasil

Nanda Costa está completando 38 anos nesta terça-feira, 24. Casada com a percussionista Lan Lanh (56), as duas são mães de Tiê e Kim, de dois anos. Em entrevista à CARAS Brasil em 2023, enquanto estava envolvida no filme Derrapada, interpretando Melina, a atriz contou que durante as gravações do filme viu aflorar o desejo de ser mãe:

"Lembro de fazer uma cena que acho que senti o que a minha mãe [sentia], imagino eu que seja algo parecido. Aquela coisa que toma e dá vontade de socar porque [o filho] não avisou e ficou sumido, mas tem que agradecer que está tudo bem. Acho que já me prepaprou de alguma forma para a maternidade, porque eu já estava buscando ser mãe ali. Foi no filme que eu comecei a buscar o tratamento, a entender como era fazer a fertilização. Durante o processo [do longa], eu já estava nesse processo pessoal.", contou na ocasião.

Nas redes sociais, a artista publica vídeos e fotos com a família e comenta momentos com as filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Ainda em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que sempre foi uma adolescente correta, que procurava dar satisfação à sua mãe: "Foi um presente poder me colocar no lugar da minha mãe e entender que lugar é esse. Tem uma cena que o Samuca some e ela [Melina] fica desesperada. [Quando era adolescente], eu sempre fui mais certinha, de ligar e falar onde eu estava, minha mãe sempre cobrou muito isso. É engraçado, porque é quase como se antecipasse aquele lugar de 'quando você for mãe, vai saber'. E eu já tinha feito mãe em vários trabalhos, Morena, Sonhos Roubados - também como mãe adolescente. Mas mãe de adolescente, que foge, que pode sair dali e você não saber onde está, não.", acrescentou a atriz.