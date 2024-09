Nanda Costa curte o dia na praia com a mulher e as filhas gêmeas

A atriz Nanda Costa compartilhou com os seguidores das redes sociais algumas fotos curtindo um momento de lazer em família

Nanda Costa encheu as redes sociais de amor ao compartilhar novos cliques em família nesta sexta-feira, 20. A atriz surgiu aproveitando um momento de lazer com a esposa, Lan Lanh, e as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de dois anos.

Nas imagens, as quatro aparecem curtindo o dia ensolarado em uma praia. Nanda e Lan posaram de biquíni para renovar o bronzeado, enquanto as meninas usaram maiôs. Em outros cliques, Kim e Tiê estão tomando água de coco.

"Iluminado seja o amor!", escreveu a atriz na legenda da publicação, informando na localização que os registros foram feitos na praia Porto da Barra, em Salvador, na Bahia.

Na última quarta-feira, 18, Nanda Costa encantou os seguidores ao compartilhar um momento fofo ao lado das filhas gêmeas, Kim e Tiê. No vídeo publicado no Instagram, ela aparece brincando no chão ao lado das meninas. Enquanto elas montam casinhas com alguns blocos, as três conversam sobre diversos assuntos. "Muito orgulho do que estamos construindo", escreveu Nanda na legenda, marcando Lan.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa cai no choro ao falar sobre maternidade

A atriz Nanda Costa caiu no choro ao dividir uma situação que aconteceu enquanto deixava as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de dois anos, frutos de seu relacionamento com Lan Lanh, na escola.No vídeo publicado feed do Instagram, ela aparece bastante emocionada ao ouvir um 'te amo' das herdeiras, antes do portão da escola se fechar.

"A maternidade é uma coisa muito... eu não sei. Eu queria dividir isso, porque eu vim deixar minhas filhas na escola, como faço todo dia. Na hora que eu deixei elas e fui dar beijo de tchau, elas me avisaram 'vai fechar o portão, mamãe', para não ter que dar a volta. E eu estava indo [embora], e elas 'mamãe, mamãe, começaram a me chamar, quando eu virei, elas falaram assim: 'Te amo'. Só isso mesmo. Fiquei muito emocionada com isso", relatou ela. Confira!