A nadadora Ana Carolina Vieira, desligada da delegação por atos de indisciplina, chorou ao dar sua primeira entrevista após voltar de Paris

A nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, desligada da delegação por atos de indisciplina, chorou ao dar sua primeira entrevista após deixar as imediações das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Ela conversou com Roberto Cabrini durante o Domingo Espetacular, da Record, neste domingo, 11, e lamentou toda a situação.

Para quem não acompanhou, Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos teriam saído da Vila Olímpica sem permissão, o que é visto como um um ato de indisciplina. Enquanto o atleta recebeu apenas uma advertência, a nadadora contestou a decisão e acabou sendo expulsa da delegação, conforme informou um comunicado do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Durante o papo com Cabrini, ela foi questionada sobre o motivo de sua punição, mas afirmou não saber. "Acredito que seja uma demonstração de poder. Será que servi como exemplo? Tô tentando entender por que comigo? Por que aconteceu como aconteceu, sem eu poder me pronunciar?", disse.

"Aconteceu tudo muito rápido. A partir do momento em que eu recebi o desligamento, eu fui acompanhada [de um funcionário do COB] a todo momento. Foram três voos até o Brasil. Enquanto isso, teve coletiva de imprensa, minha cara estava em todos os lugares", lembrou a nadadora.

"O sonho de todo atleta é poder representar sua nação. Eu acho que é uma sensação de... É difícil de falar. Eu treinei anos para estar na minha segunda Olimpíada. Sair dessa forma é muito difícil", confessou.

A nadadora afirmou que não saiu da Vila Olímpica sem permissão e que a foto tirada em frente à Torre Eiffel com seu marido, o nadador Gabriel Santos, foi feita dentro da área reservada para os atletas. "No momento em que eu saísse da Vila, eu poderia comunicar o meu chefe. Mas em nenhum momento eu saí da organização: estava no ônibus da própria organização, efetuei a foto dentro [da arena] do vôlei de praia", garantiu.

Veja a entrevista completa: