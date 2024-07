Nadadora brasileira desabafa após ser expulsa das Olimpíadas 2024: “Não consegui”

Nadadora brasileira Ana Carolina Vieira desabafa e promete provar sua inocência após ser punida com desligamento da delegação nas Olimpíadas 2024

No último domingo, 28, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, desligada da delegação por atos de indisciplina, desabafou nas redes sociais sobre sua situação após deixar as imediações das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Enquanto retornava ao Brasil, a atleta lamentou a decisão e se comprometeu a provar sua inocência.

Para quem não acompanhou, Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos teriam deixado a Vila Olímpica sem autorização, o que é considerado um ato de indisciplina. Enquanto o atleta recebeu apenas uma advertência, a nadadora contestou a decisão e foi punida com o desligamento da delegação, conforme relatado por um comunicado do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB.

Nos stories do Instagram, Ana Carolina apareceu ainda no aeroporto, visivelmente abalada com a expulsão e se pronunciou sobre o ocorrido: “Passando para agradecer as mensagens de carinho. Não consegui contato com ninguém no momento em que saí da sala que me anunciaram que estava fora por má conduta”, ela lamentou.

Em seguida, a nadadora prometeu provar sua inocência: “Graças a Deus vou provar que não tive má conduta nenhuma. A partir do momento que saí da sala, minha cara já estava em todas as páginas possíveis. Não consegui ter contato com ninguém, não consegui ficar sozinha”, a atleta desabafou sobre sua expulsão.

Ana Carolina ainda contou que não conseguiu falar com a equipe médica ou mesmo tomar um copo d'água após a situação: “Tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Pedi pra ela me deixar falar com o psiquiatra o tempo todo, pedi água e não podia pegar. Saí de lá, deixei meus materiais, não sabia o que fazer”, disse.

“Minhas coisas estão lá, fui para o aeroporto de shorts e tive que abrir minha mala toda no aeroporto. Estou em Portugal, vou para Recife e depois para São Paulo. Estou desamparada”, disse a nadadora, que também revelou a falta de assistência após ter denunciado um episódio de assédio para o Comitê Olímpico Brasileiro no passado.

“Ela me mandou entrar em contato com os canais do COB. Como vou falar com o COB, sendo que já fiz uma denuncia e nada foi resolvido de assédio dentro da Seleção? Assim, espero que vocês consigam se conter um pouco que eu vou falar tudo com os advogados. Prometo falar tudo, é isso”, a nadadora brasileira continuou a desabafar.

Ana Carolina finalizou o desabafo e falou sobre sua paixão pelo esporte: “Estou bem, estou triste, nervosa, mas estou com o coração em paz. Sei quem eu sou, do meu caráter, da minha índole. Espero ainda poder defender a natação brasileira feminina, só peço tempo e um pouco de paciência”, ela concluiu com pesar.

