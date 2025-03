Na Globo, Preta Gil canta abertura de Vale Tudo em tributo a Gal Costa e Dennis Carvalho

Vale Tudo tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 31. E preparou um Domingão com Huck especial sobre o remake

O último capítulo da novela Mania de Você, da Globo, vai ao ar nesta sexta-feira, 28. O folhetim escrito por João Emanuel Carneiro será substituído pelo remake de Vale Tudo, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 31. Com isso, a emissora preparou um Domingão com Huck especial para marcar a passagem de bastão entre as tramas.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o destaque da noite fica por conta da apresentação da cantora Preta Gilno palco do Domingão. Ela interpreta Brasil, a música de abertura de Vale Tudo.

A escolha tem um significado especial: a artista é afilhada de Gal Costa, dona da voz original da canção, e a apresentação promete ser um tributo à madrinha e à novela que marcou gerações. A gravação ocorreu nesta quinta-feira, 28, nos Estúdios Globo.

Além da apresentação musical, o programa contará com a presença de atores de Mania de Você e Vale Tudo. Nomes como Taís Araújo, Cauã Reymond, Bella Campos, Gabz, Mariana Ximenes, Alice Wegmann, Deborah Bloch, Agatha Moreira, Carolina Dieckmann, Humberto Carrão e Renato Góes estarão no programa.

O programa também traz uma homenagem a Dennis Carvalho, diretor da versão original de Vale Tudo. Exibido originalmente em 1988, a novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères agora está nas mãos da autora Manuela Dias.

Qual é a história de Vale Tudo?

A novela Vale Tudo, de 1988, conta a história de Raquel, que cria a filha sozinha após ser abandonada pelo marido. A filha dela é a ambiciosa Maria de Fátima, que foi vivida por Gloria Pires. A trama é muito lembrada pelo público por causa do mistério de quem matou Odete Roitmann.

