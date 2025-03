Tata Werneck revela que foi convidada para Vale Tudo: 'Não pude'

Em suas redes sociais, Tata Werneck elogiou o elenco do remake de Vale Tudo e revelou que foi convidada para fazer uma participação na trama

Nesta segunda-feira, 31, estreia o remake da novela Vale Tudo, na Rede Globo. Com um grande elenco, as expectativas do público estão altíssimas. Em suas redes sociais, Tata Werneck fez questão de enaltecer alguns nomes presentes no elenco da trama.

"Minha torcida hoje é para que Vale Tudo seja um sucesso! Uma reunião de atores talentosíssimos! Se dedicando demais e sabendo o tamanho da responsabilidade que tem! Que estejamos de braços abertos para as novas apresentações desses personagens que marcaram história e que vão marcar de novo! Tais Araujo, eu sou fã! Sou apaixonada por você! Você é das pessoas mais legais e talentosas que já vi! Débora Bloch, deusa e moldou uma maneira de fazer comédia no Brasil que resvala em qualquer comediante. Uma atriz impecável e não há limites para ela! Te amo! Humberto Carrão e Alice Wegmann: Dos maiores talentos dessa geração. Bella Campos: Linda demais! Talentosa! Que esse trabalho seja maravilhoso para você! Você é potência pura! Não se assuste ao perceber que isso incomoda. Paolla Oliveira me deixa boquiaberta em tudo que se propõe a fazer. Uma deusa", começou.

Em seguida, Tata contou que foi chamada para fazer uma participação na novela. "Fui chamada para fazer uma participação e infelizmente não pude fazer, mas fiquei feliz demais pelo convite porque serei espectadora assídua! E estarei aqui aplaudindo cada um de vocês! Que seja um sucesso! Só vocês sabem o nível de dedicação para esse trabalho acontecer! Já estou ansiosa ! Noveleira ativar", concluiu.

Ansiedade a mil

Nesta segunda-feira, 31, estreia o remake de Vale Tudo na Rede Globo. A novela, exibida originalmente em 1988, fez o maior sucesso. Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme comentou sobre a estreia na trama e garantiu que irá assistir ao primeiro capítulo.

"Hoje a noite estreia a nova versão da novela Vale Tudo e o noveleiro raiz sabe tudo que foi essa novela. As expectativas estão altíssimas e claro, todos os envolvidos nesse remake sabem disso e eles são gigantes. Atores incríveis, equipe maravilhosa e uma autora sensacional", começou ela.

Em seguida, a famosa citou alguns membros do elenco. "Alice Wegmann, João Vicente de Castro, Carolina Dieckmann, Manuela Dias, Renato Góes, Matheus Senra, Paolla Oliveira, Tais Araujo e toda trupe. Que seja f***. Estarei aqui acompanhando e aplaudindo vocês. Bora ver a cara desse Brasil de 2025. Mer** para vocês", concluiu.

