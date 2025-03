Paolla Oliveira se diverte ao cometer gafe com Patrícia Poeta; veja

Ao participar do programa de Patrícia Poeta, Paolla Oliveira se diverte ao cometer gafe ao vivo durante aparição no 'Encontro'; veja o que aconteceu

A atriz Paolla Oliveira marcou presença no Encontro desta segunda-feira, 31, para falar sobre estreia da nova novela das nove, Vale Tudo, e acabou cometendo uma pequena gafe. No palco da atração, a artista, que viverá Heleninha no remake da trama, acabou "tomando o lugar" de Patrícia Poeta.

Enquanto a apresentadora estava em pé, a namorada de Diogo Nogueira acabou sentando no lugar da jornalista no sofá. Ao perceber o que havia feito, a famosa se levantou rapidamente e ficou rindo muito com a situação.

Em sua rede social, ao compartilhar os registros de seu look e da participação no programa, a atriz também publicou o vídeo do momento e levou na brincadeira. "Começando este dia tão esperado, com um encontro especial", falou sobre o dia que estreia a novela.

Veja a gafe de Paolla Oliveira:

Diogo Nogueira fala sobre não abrir relacionamento com Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira estreou no GNT em um programa de culinária, o Diogo na Cozinha. Na ocasião, o artista deu uma entrevista ao Gshow e falou sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, com quem está desde julho de 2021.

Sempre muito apaixonado e esbanjando química, o casal gera curiosidade e o famoso comentou se eles têm uma relação aberta. Além disso, Diogo Nogueira explicou que se considera casado com a global, que estará no remake de Vale Tudo.