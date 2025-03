Cachê da mãe de Carlinhos Maia no SBT é revelado. Saiba o valor

Lucas Guimarães surpreende ao contar quanto paga a sogra, Maria Maia - mãe de Carlinhos Maia -, participar do seu programa no SBT

O influencer e apresentador Lucas Guimarães chamou sua sogra, Maria Maia, que é mãe de Carlinhos Maia, para participar do seu programa no SBT. Ele criou o quadro ‘Cozinhando com a Sogra’ na atração e tem chamado a atenção. Tanto que ele revelou quando que paga de cachê para a sogra.

Em entrevista ao site Quem, Lucas contou que a sogra pegou um cachê que ele não esperava e está em negociação sobre o valor. "Ela já me pediu dinheiro… Minha sogra gosta mais de luxo, me pede coisas de grife. O cachê dela era de entre R$ 5 mil a R$ 10 mil, mas ela achou pouco. Estou negociando, mas ela quer R$ 10 mil mesmo ", disse ele.

Além disso, Lucas contou que a ideia de chamar a sogra para ter um quadro veio do marido. "A ideia foi do Carlinhos. Eu não tenho os meus pais e tenho uma relação muito amigável com os meus sogros. Ele que falou: ‘É tão difícil um genro se dar tão bem como uma sogra como você. Leva isso para o programa’. Ela é como uma mãe para mim", declarou.

Sonia Abrão dá opinião sobre o programa de Lucas Guimarães

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua avaliação sobre o que achou do primeiro episódio do programa Eita Lucas!, do SBT, que é apresentado pelo influencer Lucas Guimarães. A atração foi ao ar no último final de semana e agradou a comunicadora.

Por meio das redes sociais, Abrão fez elogios para o novo projeto na TV aberta e contou que espera um futuro brilhante para a atração. "Gostei do EITA LUCAS, a estreia no SBT! Um programa simples, reciclado, mas alto astral! Cara de sábado, cara de verão, essa energia boa cabe em qualquer estação!", disse ela.

E completou: "Foi curto e gostoso de ver. Muita música, grana, solidariedade, vibração! Lucas tem o essencial: é gente como a gente, espontâneo, zero estrelismo, bem povão! É assim que a conexão com o público chega pra ficar! Se vai ser o caso dele, só Deus sabe! O tempo vai trazer os sinais! Que sejam positivos!".

