Fernanda Paes Leme fala da estreia de Vale Tudo: 'Expectativas altíssimas'

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme comentou sobre a estreia do remake de Vale Tudo e desejou sorte ao elenco da trama

Nesta segunda-feira, 31, estreia o remake de Vale Tudo na Rede Globo. A novela, exibida originalmente em 1988, fez o maior sucesso.

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme comentou sobre a estreia na trama e garantiu que irá assistir ao primeiro capítulo.

"Hoje a noite estreia a nova versão da novela Vale Tudo e o noveleiro raiz sabe tudo que foi essa novela. As expectativas estão altíssimas e claro, todos os envolvidos nesse remake sabem disso e eles são gigantes. Atores incríveis, equipe maravilhosa e uma autora sensacional", começou ela.

Em seguida, a famosa citou alguns membros do elenco. "Alice Wegmann, João Vicente de Castro, Carolina Dieckmann, Manuela Dias, Renato Góes, Matheus Senra, Paolla Oliveira, Tais Araujo e toda trupe. Que seja f***. Estarei aqui acompanhando e aplaudindo vocês. Bora ver a cara desse Brasil de 2025. Mer** para vocês", concluiu.

Perrengue

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a famosa postou uma foto em que aparece durante uma viagem para o Rio de Janeiro e relatou um baita perrengue.

"Indo para o Rio sem chave de casa. Estava com a minha mãe que foi me entregar, mas esqueceu de levar. Não tenho para onde ir quando chegar e não tenho onde dormir. Mas estou indo mesmo assim e aguardo ser salva por alguma amiga que, de preferência, vá na mesma festa que eu", disse ela.

Em seguida, Fernanda surgiu toda produzida e fez piada com a situação. "Não tem onde ficar, mas tem beleza", brincou.

A atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais no domingo, 23, para compartilhar uma homenagem no aniversário do ex, o empresário Victor Sampaio. Na publicação nos stories do seu perfil, os dois surgiram celebrando a data especial ao lado da filha, Pilar, de 11 meses.

