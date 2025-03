Casais felizes, cadeia e reviravoltas: Saiba o que acontece no último capítulo de Mania de Você

O último capítulo de Mania de Você, da Globo, vai ao ar nesta sexta-feira, 28. E a trama de João Emanuel Carneiro promete desfechos surpreendentes

O último capítulo da novela Mania de Você, da Globo, vai ao ar nesta sexta-feira, 28. O folhetim escrito por João Emanuel Carneiro será substituído pelo remake de Vale Tudo, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 31. Com isso, o ponto final da trama promete desfechos surpreendentes.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, o final da novela traz reviravoltas e punições. Mércia (Adriana Esteves) mata Molina (Rodrigo Lombardi) para salvar a vida de Mavi (Chay Suede). Ela é julgada e absolvida por agir em legítima defesa em prol do filho. Com isso, ela decide recomeçar a vida e volta a se chamar Sônia.

Enquanto que o corpo de Molina é removido da ilha pelo IML (Instituto Médico Legal) e enterrado como indigente, em um túmulo sem identificação. Mavi também é julgado pelos crimes de tráfico de animais e de pele. Na prisão, ele decide se afastar de Viola (Gabz), admitindo que, apesar da obsessão, deseja seguir um novo caminho longe dela. Após pagar por seus crimes, tem um final feliz ao lado de Luma (Agatha Moreira). E os dois têm um filho.

Outros desfechos

E Luma se torna a nova líder de Albacoa. Isso acontece depois que Mércia deixa o comando da empresa em definitivo. Mavi mantém sua parte, já que Viola rasga os documentos de doação dos bens dele. Com isso, a patricinha segue sozinha à frente de tudo por mais de um ano.

Acompanhada do pai, de Rod (Leonardo Bittencourt) e até de Filipa (Joana de Verona), Viola recomeça a vida no Uruguai à frente de um novo restaurante. E Fátima (Mariana Santos), grávida de nove meses, escapa do sequestro orquestrado por Robson (Eriberto Leão) e se casa com Gael (Igor Cosso).

Enquanto isso, Ísis (Mariana Ximenes) aparece em cenas no presídio e mostra que, mesmo em um novo ambiente, continua poderosa. Por fim, Leidi (Thalita Carauta) dá seu último golpe. Disfarçada como a cartomante Madame Zora, ela engana Magda (Debora Lamm), fazendo-a acreditar que seu destino está ligado a um diplomata que mora no Rio de Janeiro.

Leia também: Mania de Você: Daniel ou Cristiano? Saiba quem fica com Michele no final da novela