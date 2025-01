Musa dos anos 90, Ingra Lyberato revela se voltaria a atuar: 'Juntando experiências'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingra Lyberato comenta seus planos para 2025 e explica como a Constelação Familiar se relaciona à atuação

Musa dos anos 1990, Ingra Lyberato(58) está longe das telinhas há cerca de quatro anos. Desde 2021, quando interpretou Lia em Gênesis (RecordTV), a atriz vem se dedicando aos estudos da Constelação Familiar, palestras e aos livros que escreveu. Porém, ela assegura que não descarta uma volta à atuação —e já pensa em maneiras de unir seus dois universos.

"Amo atuar e hoje estou juntando todas essas experiências. Tenho usado o método fenomenológico da Constelação Familiar no processo criativo. Já usei na preparação de personagens meus e de colegas. É fantástico", conta Ingra Lyberato , em entrevista à CARAS Brasil.

Estrela de títulos como Pantanal (1990) e A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990-1991), a artista conta que, ao lado da médica e consteladora Dagmar Ramos, trouxe ao Brasil Nuran Evren Sit para falar sobre a Constelação na Arte. A roteirista turca, criadora de Uma Nova Mulher (Netflix), usou a fenomenologia na série, que aborda a Constelação Familiar.

"Estamos apresentando mais um caminho de aplicação da Constelação Familiar", acrescenta a artista. E, após um 2024 intenso e cheio de desafios, Ingra não pretende diminuir o ritmo em 2025, já tendo diversos projetos para os próximos 12 meses.

Um deles fala sobre sua conexão especial com os cavalos. A atriz escreveu e gravou uma série documental, na posição de apresentadora, sobre mulheres que vivem no universo destes animais. Intitulada As Amazonas, a produção será exibida no canal fechado Box Brazil.

"Viajei por várias cidades dentro e fora do Brasil convivendo com mulheres inspiradoras, fortes e sensíveis que convivem de várias formas com os cavalos. Criei essa série para conhecer histórias, pessoas especiais e estar mais perto desses animais tão apaixonantes", acrescenta a artista.

