Morre Emiliano Queiroz, ator de várias novelas da Globo, aos 88 anos

O ator Emiliano Queiroz, que atuou em O Bem-Amado e Senhora do Destino, morreu aos 88 anos nesta sexta-feira, 4

O ator Emiliano Queiroz faleceu aos 88 anos de idade nesta sexta-feira, 4. De acordo com o Jornal O Globo, ele ficou 10 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro por causa de problemas no coração e colocou três stents. A causa da morte dele foi uma parada cardíaca.

Um amigo dele, o produtor teatral Eduardo Barata, informou que Emiliano teve alta hospitalar, mas passou mal em casa e faleceu. “Ontem, o ator recebeu alta e foi para casa. Às 4h30 acordou, tomou banho. Ele foi para o quarto, começou a passar mal por volta das 6h da manhã. A ambulância chegou e o levou para a emergência do hospital, onde teve uma parada cardíaca. Foi entubado e reanimado, mas às 10h, faleceu”, informou ele, de acordo com o site Gshow.

Emiliano teve uma longa carreira nas artes cênicas. Ele atuou em diversas novelas da Globo e ficou conhecido pelo grande público por seus personagens marcantes. Ele esteve nos elencos de O Bem-Amado, Roque Santeiro, Bebê a bordo, Top Model, Hilda Furacão, Alma Gêmea, Passione, Haja Coração, Senhora do Destino, Éramos Seis e muito mais. A última novela dele na Globo foi Além da Ilusão, de 2022.

O artista trabalhava desde os 8 anos de idade com rádio e teatro. Ele se preparava para voltar aos palcos em janeiro de 2025.

Emiliano Queiroz era casado com a advogada e atriz Maria Letícia, de 77 anos.

Morte de Cid Moreira

O apresentador Cid Moreira faleceu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro. De acordo com o programa Encontro, da Globo, ele estava internado no CTI há algumas semanas. Por enquanto, a causa da morte não foi anunciada.

Ele foi um dos ícones do telejornalismo brasileiro e marcou gerações com sua voz inconfundível.

