Morre atriz Teri Garr, mãe de Phoebe em 'Friends', aos 79 anos

A atriz Teri Garr, de 'Tootsie' e 'Friends', faleceu em sua residência em Los Angeles, na Califórnia, na terça-feira, 29

A atriz americana Teri Garr faleceu na terça-feira, 29, aos 79 anos de idade em sua casa, localizada em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com informações do jornal 'The New York Times', o agente da artista, Heidi Schaeffer, informou que ela convivia com esclerose múltipla desde 2002.

Assessoria de Teri declarou ainda ao 'The Hollywood Reporter' que a veterana morreu em sua residência cercada por familiares e amigos. Embora tenha sido diagnosticada com a doença há 22 anos, ela já revelou publicamente que sentia os sintomas em décadas anteriores.

Em 2007, a artista realizou uma cirurgia por causa de um aneurisma cerebral. Dona de uma longa carreira nas telinhas, seu papel de destaque foi no longa-metragem 'Tootsie' (1982), que lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Ela ainda atuou em outros filmes conhecidos como 'O jovem Frankenstein' (1974), 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' (1977), 'A Conversação' (1974), entre outros. Nos anos 1990, Teri Garr fez uma participação especial no seriado 'Friends', onde interpretou a mãe biológica da personagem Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) em três episódios.

Teri Garr e Lisa Kudrow em Friends - Foto: Reprodução / Warner Bros

Jennifer Aniston comove ao homenagear Matthew Perry

Na última segunda-feira, 28, Jennifer Aniston comoveu ao homenagear Matthew Perry, no dia em que completa um ano da morte do ator. Em suas redes sociais, a apresentadora e atriz abriu um álbum de fotos antigas com o colega de elenco e até incluiu um registro de um dos últimos encontros do elenco de 'Friends' com o eterno 'Chandler Bing'.

Em seu perfil no Instagram, Jennifer decidiu resgatar alguns cliques antigos ao lado de Matthew, que faleceu em 28 de outubro do ano passado. Entre os registros, eles aparecem bem jovens, se abraçando nos bastidores da série icônica. Além disso, a atriz compartilhou momentos de carinho e um clique dos amigos abraçados nas gravações do último episódio; confira detalhes!

Leia também: Lisa Kudrow revela que se irritava com plateia de Friends: 'Risadas eram muito longas'