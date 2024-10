Jennifer Aniston comove ao homenagear Matthew Perry um ano após sua morte

Um ano sem Matthew Perry: Jennifer Aniston emociona ao abrir álbum de fotos antigas para homenagear o colega de elenco de ‘Friends’

Nesta segunda-feira, 28, Jennifer Aniston comoveu ao homenagear Matthew Perry, no dia em que completa um ano da morte do ator. Em suas redes sociais, a apresentadora e atriz abriu um álbum de fotos antigas com o colega de elenco e até incluiu um registro de um dos últimos encontros do elenco de ‘Friends’ com o eterno ‘Chandler Bing’.

Em seu perfil no Instagram, Jennifer decidiu resgatar alguns cliques antigos ao lado de Matthew, que faleceu em 28 de outubro do ano passado. Entre os registros, eles aparecem bem jovens, se abraçando nos bastidores da série icônica. Além disso, a atriz compartilhou momentos de carinho e um clique dos amigos abraçados nas gravações do último episódio.

Para finalizar a sequência, Aniston compartilhou uma foto em que Matthew aparece sorridente, já mais velho. Na legenda, a artista foi discreta, mas deixou clara a falta que sente do amigo: “Um ano”, ela escreveu e marcou a fundação do ator, que oferece suporte a outras pessoas que também lidam com o vício, assim como Perry.

Nos comentários, diversos admiradores falaram sobre a saudade de ‘Chandler’ e prestaram condolências à eterna ‘Rachel Green’: “Jen, ele se tornou um anjo lindo e está cuidando de você! Ele te amava muito”, disse uma seguidora. “Ele faz tanta falta. Para sempre conosco. Enviando amor”, comentou mais uma. “Friends para sempre”, disse outro.

Como Matthew Perry morreu?

Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade no dia 28 de outubro de 2023. Ele morreu na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente dentro da água e a morte foi declarada no local. A autópsia realizada na época indica que ele morreu devido aos “efeitos agudos da cetamina”, combinados com outros fatores.

Casa de Matthew Perry é vendida por valor milionário:

A casa onde o ator Matthew Perry faleceu em 28 de outubro do ano passado foi vendida por aproximadamente R$ 48 milhões em Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista, que tinha 54 anos, foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem no quintal da propriedade, uma das poucas que ele possuía.

