Morre atriz Anja Bittencourt, de 'Êta Mundo Bom!', aos 72 anos

A atriz Anja Bittencourt faleceu na quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro; ela esteve em novelas como 'O Clone', 'Êta Mundo Bom!' e 'Malhação'

A atriz e diretora Angela Bittencourt, mais conhecida como Anja Bittencourt, faleceu aos 72 anos de idade na última quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pelo ator Nizo Neto, que publicou uma homenagem em despedida à artista em suas redes sociais.

"Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com a @claudia_rodrigues_oficial meu primeiro solo ‘Falando Sozinho’. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga", lamentou Nizo Neto.

A causa da morte de Anja Bittencourt não foi revelada, embora a atriz tenha compartilhado em seu Instagram oficial alguns registros recentes onde aparece hospitalizada.

Dona de uma longa carreira nas telinhas, ela atuou em grandes novelas como ‘Rainha da Sucata’ (1990), 'O Clone' (2001), 'Paraíso Tropical' (2007), 'Passione' (2010), 'A Regra do Jogo' (2016), 'Êta Mundo Bom!' (2016) e 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2019). Anja também esteve em séries de sucesso como 'Sob Nova Direção' (2003), 'A Diarista' (2005), 'Carga Pesada (2006)' e 'Toma Lá Dá Cá' (2009).

Sua última aparição nas novelas da TV Globo foi uma breve participação em 'Elas por Elas', que chegou ao fim em abril deste ano.

Aos 87 anos, morre humorista Ary Toledo

O humorista Ary Toledo faleceu aos 87 anos de idade no dia 12 de outubro, em São Paulo. Nome conhecido da comédia no rádio e na TV brasileira, o artista estava internado no Hospital Sírio Libanês, localizado no Centro da capital paulista.

O anúncio foi feito pela família de Ary por meio de seu perfil oficial no Instagram. "Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", disse a publicação.

