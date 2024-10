Aos 87 anos, morre humorista Ary Toledo em São Paulo

Humorista renomado no rádio e na TV, Ary Toledo faleceu neste sábado, 12, aos 87 anos de idade; Artista estava internado em São Paulo

Na manhã deste sábado, o humorista Ary Toledo faleceu aos 87 anos de idade em São Paulo. Nome conhecido da comédia no rádio e na TV brasileira, o artista estava internado estava internado no Hospital Sírio Libanês, localizado no Centro da capital paulista.

O anúncio foi feito pela família de Ary por meio de seu perfil oficial no Instagram. Até o momento, a causa da morte do artista, que ocorreu pouco depois das 8h, não foi divulgada.

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", disse a publicação.

Ainda de acordo com a postagem, o velório de Ary Toledo será realizado ainda neste sábado, 12, no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a partir de 19h. Ele será cremado.

Nascido no dia 22 de agosto de 1937, em Martinópolis, interior de São Paulo, Ary Toledo construiu sua carreira na televisão e no rádio como humorista, conhecido por suas piadas e histórias engraçadas.

Ele passou a infância em Ourinhos e, aos 22 anos, mudou-se para a capital paulista, onde começou a se apresentar como cantor e contador de piadas, além de atuar como ator. Ao longo de sua trajetória, trabalhou em emissoras como TV Tupi, Record e SBT, além de escrever diversos livros de piadas e gravar vários discos.

Ary foi casado por 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014, aos 75 anos, devido a complicações de um câncer de pâncreas.

Ary Toledo se emocionou ao se despedir de Marly Marley

O humorista Ary Toledo se emocionou ao falar com a imprensa durante o velório da atriz e ex-vedete Marly Marley, com quem foi casado por mais de 45 anos. O corpo dela foi velado no Cemitério Morumbi, em São Paulo, desde às 9h.

Raul Gil e Ronnie Von foram ao velório se despedir de Marly e consolar Ary, com quem tem uma longa amizade.

Marly Marley morreu aos 75 anos, no dia 10 de janeiro de 2014, no Hospital São Camilo, em São Paulo, às 22h05. Ela lutava contra um câncer no pâncreas.

Marly trabalhou durante muitos anos como jurada de calouros do Programa Raul Gil. Nos anos 60, ela atuou em peças, filmes e programas de televisão, como Miss Campeonato, O Puritano da Rua Augusta, Casinha Pequenina e O Vendedor de Linguiças. Seu último trabalho nas telonas foi no filme Chega de Saudade, de 2007.

Ela estava internada desde o dia 3 de dezembro e passava por sessões de quimioterapia por conta do câncer.