Morre Maguila, ícone do boxe brasileiro, aos 66 anos

O ex-boxeador Maguila faleceu aos 66 anos de idade nesta quinta-feira, 24, após enfrentar a demência pugilística por vários anos

O ex-boxeador brasileiro José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila faleceu aos 66 anos de idade. De acordo com o programa Balanço Geral, da Record, ele partiu nesta quinta-feira, 24, após enfrentar a demência pugilística por vários anos.

A morte do ex-atleta foi confirmada por sua esposa, Irani Pinheiro, em conversa com o programa de TV. "A gente teve momentos bons, momentos ruins, mas deus sempre esteve conosco”, disse ela.

Além disso, Irani contou que o ex-boxeador estava internado em um hospital. "Ele tava, ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica... Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia", disse ela na Record.

Vale lembrar que Maguila foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC) em 2013, que é uma doença incurável e a causa pode ter sido os golpes que ele levou na cabeça durante os seus anos de luta. Ele vivia no interior de São Paulo e recebia cuidados contra a doença.

Natural de Aracaju, Maguila lutou por 17 anos. Ele teve 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, e sete derrotas. Ele participava das categorias de peso-pesado e era reconhecido pelo seu soco de direito poderoso.

Morte de outro lutador

O fisiculturista, ex-lutador de MMA e empresário André Mussi faleceu aos 48 anos. De acordo com o site G1, a morte dele aconteceu na terça-feira, 22, após o atleta passar mal durante um treino na academia no Rio de Janeiro. Mussi chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu.

Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre a causa da morte ou sobre o velório. O corpo dele deverá ser sepultado em Salvador.

Mussi ficou conhecido por ter um dos primeiros nomes de destaque do MMA na Bahia e teve 11 vitórias em sua carreira. A última luta oficial dele foi em 2010. Ele também organizou eventos importantes para a divulgação do esporte na Bahia.

