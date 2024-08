Microfone de Silvio Santos deixou de ser na roupa por motivo; saiba qual

Em 2014, microfone de Silvio Santos deixou de ser colocado em sua roupa; apresentador explicou motivo de mudança na época

O microfone de Silvio Santos era marca registrada do apresentador. Contudo, já fazia alguns anos que o comunicador havia tirado o acessório acoplado aos seus looks. Em 2014, ele explicou o motivo da mudança do aparelho.

Em seu programa, o dono do baú contou que trocou o microfone por conta do retorno que tinha no palco. Silvio Santos então falou que "aposentou" o item por começar a usar um aparelho de surdez, mesmo não tento problema de audição na época.

"Esse microfone foi superado. Atenção vocês que trabalham em televisão ou até mesmo quem faz muito discurso com plateia, tem sempre o problema de retorno. Vou explicar a vocês. Esse microfone foi aposentado, vai ficar lá no “hall da fama”. Eu não sei quem foi que me deu a ideia. O que acontece é que ele [mostra o representante da empresa Widex] trabalha com aparelhos de surdez. Ou eu estava ficando surdo... Mas não, porque eu fiz exame com doutor Paulinho Pontes e por enquanto estou bem", declarou.

"Mas eu coloquei esse aparelho de surdez que eu comprei", explicou Silvio Santos sobre o produto que comprou para melhorar o que estava ouvindo durante as gravações de seu programa dominical, que ficou no comando de Patricia Abravanel.

Além do microfone, Silvio Santos era conhecido por jogar seus aviões de dinheiro. Segundo o colunista Valmir Moratelli, da Veja, o comunicador gastava bastante dinheiro com os aviões que jogava para a plateia, cerca de R$ 100 mil.

Silvio Santos explicando porque deixou de usar o seu antigo microfone icônico pic.twitter.com/RwSB78R1FB — Televizona 📺 (@TeIevizona) August 18, 2024

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.