Marido de Tiago Abravanel faz homenagem emocionante para Silvio Santos

Marido de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, Fernando Poli resgatou fotos em família ao lado do apresentador: 'Foi único e sempre será'

Marido do ator Tiago Abravanel, Fernando Poli realizou uma bela homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu no sábado, 17, aos 93 anos. Em suas redes sociais, ele reuniu algumas fotos ao lado do avô do companheiro e agradeceu pela oportunidade de ter trabalhado com o comunicador.

Nas imagens escolhidas por Fernando, Silvio Santos aparece sorridente em momentos descontraídos em família ao lado do casal e da filha mais velha, Cintia Abravanel, mãe de Tiago.

"Domingo sempre será o dia do Silvio Santos, o dia da alegria!!! Eterno Rei da TV brasileira! Honra a minha tê-lo como patrão durante 15 anos! Obrigado por tantos momentos de alegria e emoção!! Você foi único e sempre será!!! Viva Silvio Santos! Viva Senor Abravanel!!! Obrigado por tanta genialidade e simplicidade!!!", escreveu Fernando na legenda da postagem.

Emocionados com a homenagem, diversos famosos e seguidores deixaram mensagens carinhosas de apoio à família Abravanel, que enfrenta um momento tão delicado. "Meus sentimentos, Fe! Todo amor!", disse a atriz Larissa Manoela.

"Que Deus conforte os corações de toda família Abravanel, e que dê sabedoria para continuar esta história linda que ele nos permitiu viver junto através da telinha, força!", declarou uma internauta. "Ficará para sempre em nossos corações… melhor comunicador!", acrescentou outra.

Silvio Santos foi sepultado na manhã de domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, em uma cerimônia rápida e discreta, assim como era de seu desejo. A família seguiu os ritos do judaísmo, religião do apresentador.

A cerimônia de despedida foi fechada para a família e amigos próximos, sem velório ou flores. Além de Cintia, Silvio deixa outras 5 filhas: Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

Tiago Abravanel revela como foi o enterro de Silvio Santos

O ator Tiago Abravanel concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). A conversa foi gravada após ele voltar do enterro do comunicador em um cemitério israelita em São Paulo. Com isso, ele contou como foi a cerimônia de sepultamento do avô, que não quis velório.

"Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colegas de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele… Foi muito especial porque foi como ele queria, simples, delicado, íntimo. Para que a gente faça a despedida do Senor Abravanel e para que o Silvio Santos fique na nossa memória”, afirmou ele.

Então, ele lembrou de um trecho do discurso do rabino durante o enterro; confira mais detalhes da entrevista de Tiago Abravanel!