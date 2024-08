Filhas de Silvio Santos anunciam decisão sobre futuro do SBT: “Vamos nos esforçar”

Filhas de Silvio Santos agradecem o apoio do público em meio ao luto e dividem detalhes sobre o futuro do SBT sem o ícone da televisão; confira

Neste domingo, 18, as filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora. Sem mudanças drásticas, reafirmaram seu compromisso em continuar o legado deixado por seu pai.

Através do perfil do SBT no Instagram, as filhas do ícone da televisão iniciaram a nota agradecendo pelo apoio que receberam após seu falecimento: “Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro. Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai”, disseram.

“Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele levava”, as herdeiras do comunicador prometeram se esforçar para manter a qualidade e a tradição da emissora.

Na sequência, a família agradeceu novamente e reafirmou seu compromisso: “Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também os amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares”, completaram o comunicado.

“Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificando nossos laços de gratidão com cada um de vocês. Muito, muito obrigada”, finalizaram assinando a nota em nome da ‘Família Abravanel’. Vale lembrar que Silvio Santos deixa seis herdeiras: Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Renata Abravanel e Cintia Abravanel.

Cintia Abravanel compartilha última mensagem para Silvio Santos:

Neste domingo, 18, Cintia Abravanel publicou uma mensagem comovente em suas redes sociais para se despedir do pai, Silvio Santos. Uma das seis herdeiras do apresentador, a artista plástica deixou um último adeus repleto de saudade e emocionou os seguidores ao prometer honrar o legado deixado pelo apresentador.

Em seus stories do Instagram, Cintia, que foi a primeira herdeira do ícone da televisão brasileira a se manifestar sobre a partida nas redes sociais, compartilhou uma foto antiga ao lado do pai, tirada na sua infância. Na legenda, ela expressou sua saudade e destacou que, apesar da perda, sempre será guiada pelo amor e pelo legado que ele deixou.