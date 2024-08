Márcia Fu abre o jogo sobre demissão do SBT: ‘Eu saí’

Márcia Fu fala pela primeira vez sobre decisão de pedir demissão do programa Tá na Hora, do SBT, após cinco meses de trabalho

A ex-jogadora de vôlei e ex-A Fazenda Márcia Fu falou pela primeira vez sobre o seu pedido de demissão do programa Tá na Hora, do SBT. Depois do colunista Gabriel Perline, da Contigo!, revelou a saída dela da emissora, ela confirmou os rumores em um post no Twitter.

Ela contou que saiu do SBT para se dedicar ao seu trabalho na internet. "Sim, eu saí do SBT, mas sou muito grata a toda a oportunidade, aprendizado e a todos de lá. Amei fazer o show de calouros, e o que aprendi no tá na hora. Neste momento, vou me dedicar ao meu canal, quero novos desafios também! Mas sempre serei grata ao SBT por tudo!", disse ela.

E completou: "E digo mais, parem de colocar palavras na minha boca, eu sai por que quero me dedicar aos meus projetos ter mais tempo para o meu canal do YouTube. Sou extremamente grata pela oportunidade e inclusive pelo que aprendi lá, foi o máximo ser repórter! E é só isso".

Márcia Fu falou sobre crise de dor

Em participação no programa Tá na Hora, do SBT, a ex-atleta Márcia Fu falou sobre o seu quadro de saúde. Nesta semana, ela assustou os fãs ao ir às pressas ao hospital ao sentir dores em decorrência da hérnia de disco. No dia 1 de agosto, ela fez um procedimento médico para aliviar a dor e está de repouso em casa.

No programa de TV, Fu comentou que está se recuperando bem. "Fiquei dodói, segunda-feira eu tive uma crise muito forte. Eu estava com muita dor. Eu fiz uma rizotomia sacroilíaca, entre o quadril e a perna. Eu já estava há muito tempo com dor. Eu não aguentava nem levantar. Eu fiz o procedimento ontem, me trataram super bem. E graças a deus a dor está melhor. Eu estou inchada, mas estou bem”, disse ela.

Por enquanto, ela não tem uma previsão de voltar ao hospital. "Inicialmente eu tenho outra consulta na segunda-feira, e ele já passou algumas sessões de fisioterapia. já já estou pronta. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de trabalhar, se deus quiser logo estarei de volta nas reportagens”, contou.