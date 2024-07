Márcia Fu fala pela primeira vez após ter ido ao hospital

Márcia Fu faz seu primeiro post nas redes sociais após notícia de problema de saúde que a levou ao hospital. Saiba o que ela disse

A ex-jogadora de vôlei e ex-A Fazenda Márcia Fu se pronunciou sobre as notícias envolvendo a sua saúde. Nesta segunda-feira, 29, ela foi levada às pressas ao hospital ao ter uma crise de hérnia de disco. Após ter sido atendida pelos médicos e medicada, a estrela está de repouso em casa.

Com isso, a ex-atleta fez um post no X, antigo Twitter, sobre o seu quadro de saúde. “Oi gente, sobre a matéria no Tá na Hora, eu estou bem. Tive uma crise de hérnia nas coisas, fui pro médico e já estou medicada. Terei que fazer um procedimento para cuidar da dor, mas já já estarei ótima. Como o Max disse, estou bem e já em casa! Obrigada pelo carinho”, afirmou.

A assessoria de imprensa dela também enviou um comunicado sobre a ida ao hospital. "A Assessoria de Imprensa de Márcia Fu informa que, na manhã desta segunda-feira (29), a apresentadora sofreu uma complicação na coluna devido a três hérnias de disco, um problema que surgiu recentemente. Por conta da intensidade da dor, ela foi encaminhada ao hospital onde recebeu cuidados médicos especializados. Atualmente, ela se encontra estável e será submetida a um procedimento para tratar a crise e melhorar seu quadro clínico. A equipe médica está monitorando sua condição e providenciando o tratamento adequado para sua recuperação. Agradecemos imensamente as mensagens de apoio e carinho recebidas. Em breve, forneceremos mais informações sobre seu estado de saúde", informaram.

Atualmente, a ex-atleta é repórter do programa Tá na Hora, do SBT.

Procedimento estético de Márcia Fu

A ex-jogadora de vôlei e ex-A Fazenda Márcia Fu está com novo visual! Em fevereiro de 2024, ela revelou o resultado de sua transformação durante o programa Fofocalizando, do SBT.

A estrela passou por tratamento dermatológico, renovou o aplique do cabelo para ter mais volume nos fios e também fez tratamento no dentista. Inclusive, ela contou que o tratamento dentário foi dolorido, mas ela aguentou pelo resultado final.

"Doeu, mas é normal. A gente tem que sentir dor para ficar linda. Valeu!”, disse ela, que ficou feliz com o resultado.