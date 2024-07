Marcelo Cosme rompe o silêncio após ser vítima de preconceito

Apresentador da GloboNews, Marcelo Cosme reage após ter sido vítima de preconceito por causa de sua sexualidade: ‘A gente nunca espera'

O apresentador Marcelo Cosme, que trabalha na GloboNews, rompeu o silêncio após ser vitima de preconceito. Sem citar nomes e o ocorrido, ele defendeu a comunidade LGBTQIA+ e desabafou sobre ser alvo de ataques por sua orientação sexual.

"A gente nunca espera ser alvo de discriminação, mesmo que ela esteja ali, sempre como um fantasma para quem é da comunidade LGBTQIA+. A gente também não se acostuma com o preconceito, ainda que ele faça parte do cotidiano. E a gente não pode se conformar e nem normalizar seja qual for a forma que ele se apresente, seja a LGBTFOBIA, o racismo, o machismo e/ou qualquer outro tipo. E muito menos entender a discriminação como uma simples piada. A diversão de uns pode representar e incentivar o soco na rua, a lâmpada na cabeça e outros ataques. A gente precisa evoluir e não retroceder. O crime precisa ser visto como crime", disse ele.

E completou: "Respeitar cada um e suas diferenças nos une. Não é uma pauta apenas brasileira, é uma necessidade mundial. Eu tenho uma família que me ama, amigos que me respeitam, colegas de trabalho que me apoiam e até desconhecidos que me abraçam. E quem não tem? Quem é calado, abusado, sufocado, morto? É por mim e por estes que sempre vou me posicionar contra qualquer tipo de preconceito, faz parte do meu papel de cidadão e de jornalista. Aquela máxima “Os cães ladram e a caravana passa” me guia. Seguimos! Atentos, vigilantes e com uma boa dose de amor e felicidade! O amor e o respeito são o caminho!".

Marcelo Cosme e seu marido

O apresentador Marcelo Cosme, da GloboNews, aproveitou as férias do trabalho na TV para viajar com o marido, o médico Frankel Brandão. Depois de uma passagem por Nova York, nos Estados Unidos, os dois chegaram em Montreal, no Canadá, e já fizeram fotos juntos.

Nas redes sociais, o comunicador exibiu uma foto de um momento romântico com o amado em um local repleto de neve. Com agasalhos reforçados, os dois apareceram abraçados enquanto curtiam o passeio no dia frio. “Com zero grau, só um abraço aquece!”, disse ele.

Nos comentários, os amigos deixaram comentários para o casal. Dona Déa Lúcia escreveu: “Se eu estivesse aí, o meu abraço aqueceria vocês dois”. E Aline Midlej disse: “Que delícia”.