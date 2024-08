No programa Sabadou com Virginia deste sábado, 24, Margareth Serrão surpreendeu ao falar sobre a relação de sua filha com Emily Garcia

No programa Sabadou com Virginia deste sábado, 24, Margareth Serrão surpreendeu ao falar sobre a relação de sua filha com Emily Garcia. A mãe da apresentadora disse ter pedido para a filha se afastar da influenciadora, a quem via como invejosa.

Ela falou sobre o assunto após ser questionada pelo jornalista Leo Dias sobre quem ela já havia pedido para a filha se afastar. Ao lado de Cariúcha, Belo e Lucas Guedez, ela respondeu: "Uma pessoa eu vou falar aqui, porque ela sabe bem disso, mas também porque ela causou. É a Emily Garcia! Agora eu vou falar o por quê. Virginia estava gravando na casa do Pedro Rezende, estavam as duas gravando lá. Só que a Emily parece que tinha um namorico com ele, eu não sei direito", disparou Margareth.

A mãe de Virginia ainda fez um alerta para a filha sobre sua relação com a influenciadora: "Eu sei que, como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou Virginia de novo e causou um certo ciúme da parte dela. Ela [Emily] começou a incentivar os fã-clubes a meterem o pau na Virginia pela internet. Os fã-clubes da Virginia mandaram para mim os prints e provas, de que ela [Emily], estava pedindo para os fãs dela cancelarem a Virginia na internet", pontuou.

"Eu fui, falei para Virginia e joguei no ventilador! Falei também para o Rezende e aí que houve uma treta. Eu falei: ‘Se afasta dessa menina, porque ela tem inveja de você, está com ciúmes de você. Se afasta dela!", concluiu a mãe da apresentadora.

Grávida, Virginia Fonseca passa aperto e liga para médica: "Foi puxado"

Faltando poucas semanas para o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca compartilhou nas redes sociais neste sábado, 24, que sentiu cólicas durante a noite, levando-a a pensar que o bebê poderia estar prestes a nascer.

Por isso, pela manhã, ela decidiu cortar as unhas. "Diminuí minha unha porque essa noite eu passei aperto, viu. Eu achei que o Zé Leonardo ia vir essa noite. Uma cólica. Pelo amor de Deus", disse ela, que completou escrevendo: "Vou arrumar minhas malinhas, deixar tudo pronto. Essa noite foi puxado", detalhou.

Em seguida, ela mostrou que entrou em contato com sua ginecologista. "Mas não veio aí! Zé Leonardo segue por cá, graças a Deus! Ta bem e tudo certo", escreveu.