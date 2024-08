Faltando poucas semanas para o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca passou aperto na madrugada deste sábado, 24

Faltando poucas semanas para o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca compartilhou nas redes sociais neste sábado, 24, que sentiu cólicas durante a noite, levando-a a pensar que o bebê poderia estar prestes a nascer.

Por isso, pela manhã, ela decidiu cortar as unhas. "Diminuí minha unha porque essa noite eu passei aperto, viu. Eu achei que o Zé Leonardo ia vir essa noite. Uma cólica. Pelo amor de Deus", disse ela, que completou escrevendo: "Vou arrumar minhas malinhas, deixar tudo pronto. Essa noite foi puxado", detalhou.

Em seguida, ela mostrou que entrou em contato com sua ginecologista. "Mas não veio aí! Zé Leonardo segue por cá, graças a Deus! Ta bem e tudo certo", escreveu.

Vale lembrar que José Leonardo tem previsão de nascimento para setembro. Além dele, Virginia também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. As crianças são fruto do casamento dela com Zé Felipe.

Storie de Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira, 23, Virginia falou sobre os preparativos para a chegada de seu terceiro filho. "Não vai mostrar o quartinho e a bolsa maternidade, não, Vi?", perguntou uma admiradora da influenciadora. Em seguida veio a resposta dela: "Nenhum dos dois estão prontos ainda. Segura na mão de Deus e vai!", disse.

Mas a apresentadora do SBT deixou escapar que o epaço do bebê terá o animal como tema. Além do enfeite luxuoso, a famosa mostrou que o teto também tem o desenho do bicho.

Mais tarde, Virginia mostrou como é a rotina da família antes de dormir. "Hora de rezar para dormir. A Maria Alice tem que ter o momento para fuçar em tudo kkkk. Depois ela cansa e vem rezar. Obrigada, Deus, pela minha família. PS: (olhem) eu andando igual a uma pata", brincou a influenciadora sobre o registro.