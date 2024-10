Lucas Lima reage após Sandy revelar detalhes de seu novo programa na TV

Ex-marido de Sandy, o músico Lucas Lima comemorou o novo programa da cantora no canal Multishow, do Grupo Globo. Veja o que ele disse!

O cantor e músico Lucas Limacelebrou o novo programa da cantora Sandy na TV. Nesta sexta-feira, 25, ela confirmou que estará à frente de um programa no canal Multishow, do Grupo Globo. E o o músico deixou um recado de incentivo para a cantora.

Nos comentários da publicação de Sandy no Instagram, o artista escreveu:"Bora!". E outros internautas também celebraram a novidade. "Que bom que vamos ter você na tv, espero que cantando também. Já mata um pedacinho da saudade", disse uma. "Já ansioso também! Sucesso linda!", comentou outra. "Já tô na frente da TV pra te ver brilhar, mais uma vez!", opinou outra.

Comentário de Lucas Lima (Reprodução/Instagram)

Sandy terá um novo programa na TV

Na publicação, Sandy contou que terá cinco cantoras convidadas na atração e que está ansiosa para iniciar o projeto. "Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o @multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção".

E completou: "É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse ela.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a produção já estaria em busca das convidadas, que envolvem nomes como Ivete Sangalo, Xuxa, Paula Toller e Marisa Monte.

Neste momento de sua vida, Sandy vive um período sabático. Em junho de 2024, ela anunciou uma pausa por tempo indeterminado dos shows na carreira solo. A cantora realizou o seu show de despedida e disse que voltará aos palcos no futuro. Além disso, ela vive o seu primeiro ano como solteira depois de encerrar um casamento de 15 anos.

