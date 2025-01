Lilia Cabral analisa personagem de 'Garota do Momento' como sua maior vilã na TV

Em entrevista recente, Lilia Cabral refletiu sobre a personagem, Maristela, em 'Garota do Momento', e impacto da vilã em sua carreira: "Bom sinal"

Em entrevista recente ao jornal Extra, a atriz Lilia Cabral abriu o jogo sobre a personagem, Maristela, a vilã de Garota do Momento, da TV Globo. Em um bate-papo reflexivo, a artista revelou que a considera sua maior vilã até o momento.

"A Marta [de 'Páginas da Vida'] não era malvada. Ela era amarga, uma coitada. Tudo o que ela queria era ter tido outra vida, que o marido (Alex, vivido por Marcos Caruso) não pôde lhe proporcionar. O coração não era bom, mas ela não era má, entende?", relembrou. "[Maristela] não fica pensando nas vilanias em si. Simplesmente acorda de manhã e resolve a vida a seu favor. Se tiver que esmagar um monte de comprimidos para dopar a nora (Clarice, interpretada por Carol Castro), ela o faz naturalmente. Um grande vilão raciocina rápido. Acaba sendo um reflexo das pessoas que não pensam nos outros, que são extremamente narcisistas", analisou a atriz.

Na sequência, Lilia falou sobre a relação da personagem com o consumo de bebida alcoólica, um aspecto marcante na construção de Maristela. "A pessoa perde a classe completamente! Ela já é rica, ganha um monte de dinheiro, bebe todas... E o que lhe falta? Um amor, um carinho, um afeto. Aí Maristela busca isso nos braços de Basílio (Cauê Campos), seu motorista. É como se ela virasse uma chave do volume dois para o dez de uma vez só, mudando radicalmente de postura", disse ela, que garantiu que é diferente da personagem.

"Eu não bebo nada. Nem champanhe, nem vinho, nada! Tem coisa pior que cerveja? Detesto. Nunca passei pela experiência da ressaca. Mas também não sou aquela chata que fica sóbria e criando problema com quem bebe".

A atriz também comentou sobre o impacto do papel em sua carreira: "Acho que se eu for odiada pelos telespectadores é porque estou fazendo bem o papel. E se Maristela cair nas graças deles é porque gostam da Lilia Cabral (risos). O mais importante é as pessoas perceberem que a falta de empatia não leva ninguém a evoluir, nem profissional nem afetivamente. Se as atitudes ruins da personagem incomodarem, já é bom sinal.", refletiu a famosa.

Lilia Cabral expõe erro cometido pela Globo ao alterar abertura de Tieta

Uma das novelas mais assistidas da televisão brasileira, Tieta (1989) voltou ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a partir de 2 de dezembro de 2024. E a atriz Lilia Cabral aproveitou a notícia de que a emissora fará alterações na abertura do folhetim para destacar um erro: a grafia de seu nome estava incorreta nos créditos.

A abertura é estrelada pela atriz Isadora Ribeiro, que aparece com os seios à mostra, ao som de Tieta, de Luiz Caldas. Na reexibição da trama em 1994, a abertura foi modificada e a imagem da artista foi escurecida. Para a nova reprise, as cenas também devem sofrer mudanças.

A coluna Play, do jornal O Globo, compartilhou no Instagram um vídeo da abertura daquela reprise para mostrar a diferença em relação à versão original. E Lilia Cabral aproveitou para relembrar o erro na grafia do seu nome. Em vez de "Lilia", foi escrito "Lilian", apesar de a veterana já ter mais de dez anos de carreira na televisão quando a novela foi reprisada pela primeira vez, em 1994.

"E o meu nome, Lilian Cabral? E eu já estava na TV fazia dez anos!", escreveu ela, no espaço destinado para comentários. Na trama, ela deu vida a Amorzinho, uma das jovens que vive numa redoma religiosa sob o comando de Perpétua (Joana Fomm). Veja o comentário de Lilia Cabral.

