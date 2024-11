Lilia Cabral posta foto com Maisa Silva e look chama atenção: 'Nova moda'

A atriz Lilia Cabral chamou a atenção ao postar uma foto dos bastidores da novela 'Garota do Momento', da Globo, ao lado de Maisa Silva

Lilia Cabral usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para compartilhar um clique ao lado de Maisa Silva nos bastidores das gravações da novela 'Garota do Momento', a novela das seis que estreou na Globo nesta segunda-feira, 4.

No clique publicado no feed do Instagram, as atrizes aparecem sentadas em um sofá no camarim, usando um roupão, chinelo e uma calça legging da mesma cor. "'As garotas do momento'", escreveu a veterana na legenda da publicação, que interpreta a socialite Maristela, avó de Bia, personagem de Maisa. "Nova moda dos anos 50". brincou a ex-estrela do SBT nos comentários.

O post encantou os seguidores, que já estão encantados com o novo trabalho. "Lindezas", disse uma seguidora. "A novela já começou mostrando que será sensacional! Parabéns para todos!", falou outra. "Lilia é uma atriz incrível", afirmou uma fã. "Amei os looks", confessou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Lilia exibe os bastidores da novela. Recentemente, a atriz mostrou os atores Carol Castro, Fabio Assunção e Letícia Colin aproveitaram um intervalo das gravações para conversar com os filhos por chamada de vídeo. "Os três mais queridos, conversando com os filhos no FaceTime. Um momento lindo de se registrar", disse a atriz.

Maisa Silva e Klara Castanho combinam looks para festa de novela

Nesta segunda-feira, 4, estreia a novela Garota do Momento, exibida na faixa das 18h pela Rede Globo. Como era de se esperar, o elenco da trama se reuniu para assistir ao primeiro capítulo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Maisa Silva e Klara Castanho chamaram a atenção ao marcarem presença no evento com looks bem parecidos. As duas optaram por um conjunto de colete e calça. A única diferença estava na cor. Enquanto Maisa apostou na cor preta, Klara optou pela cor branca. Veja as fotos!

