Lilia Cabral expõe erro cometido pela Globo ao alterar abertura de Tieta

A atriz Lilia Cabral apontou um erro da Globo na abertura de Tieta, que retorna ao Vale a Pena Ver de Novo em 2 de dezembro

Uma das novelas mais assistidas da televisão brasileira, Tieta (1989) volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a partir de 2 de dezembro. E a atriz Lilia Cabral aproveitou a notícia de que a emissora fará alterações na abertura do folhetim para destacar um erro: a grafia de seu nome estava incorreta nos créditos.

A abertura é estrelada pela atriz Isadora Ribeiro, que aparece com os seios à mostra, ao som de Tieta, de Luiz Caldas. Na reexibição da trama em 1994, a abertura foi modificada e a imagem da artista foi escurecida. Para a nova reprise, as cenas também devem sofrer mudanças.

A coluna Play, do jornal O Globo, compartilhou no Instagram um vídeo da abertura daquela reprise para mostrar a diferença em relação à versão original. E Lilia Cabral aproveitou para relembrar o erro na grafia do seu nome. Em vez de "Lilia", foi escrito "Lilian", apesar de a veterana já ter mais de dez anos de carreira na televisão quando a novela foi reprisada pela primeira vez, em 1994.

"E o meu nome, Lilian Cabral? E eu já estava na TV fazia dez anos!", escreveu ela, no espaço destinado para comentários. Na trama, ela deu vida a Amorzinho, uma das jovens que vive numa redoma religiosa sob o comando de Perpétua (Joana Fomm).

Comentário de Lilia Cabral (Reprodução/Instagram)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Coluna Play (@colunaplay)

Qual é a história de Tieta?

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. A história começa quando Tieta, que é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase, é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que se revolta com o comportamento liberal da jovem.

Após a humilhação, ela recomeça a vida em São Paulo. 25 anos se passam e Tieta, que passa a ser interpretada por Betty Faria, reaparece em sua antiga cidade rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.

Leia também: Cenas finais de Tieta foram gravadas debaixo de calor extremo e precisou de dublês