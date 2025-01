Famosos lamentam a morte do jornalista esportivo Léo Batista

Nas redes sociais, os famosos falaram sobre Léo Batista, a 'voz marcante' do jornalismo brasileiro, que morreu aos 92 anos neste domingo (19)

A voz marcante do jornalismo brasileiro, Léo Batista morreu neste domingo, 19, aos 92 anos. Ele estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or, na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. Nas redes sociais, os famosos lamentaram a morte do jornalista; confira:

William Bonner:"Os pais o batizaram como João. Um colega o renomeou como Léo. Meu pai o chamava de "Sorriso". O Luís Roberto o homenageou como "A Voz Marcante". E o Brasil o abraçou pra sempre", escreveu o âncora do 'Jornal Nacional'.

Walcyr Carrasco: "Léo Batista nos deixou neste domingo! Um ícone do jornalismo esportivo brasileiro, uma voz que marcou gerações! Minha solidariedade aos seus familiares, amigos e colegas. Descanse em paz, Léo Batista!", disse o autor de novelas.

Serginho Groisman:"O genial Léo Batista morreu nesse domingo. Ele apresentava aos domingos os Gols do Fantástico de maneira bem humorada. Uma voz única do jornalismo esportivo. Só gratidão por tudo que fez!!", escreveu o apresentador do 'Altas Horas'.

Fátima Bernardes: "A voz era marcante. O amor pela profissão também. Léo Batista não era só do esporte. Era um jornalista completo. Muito antes de nós âncoras, ele já apurava, redigia e apresentava a notícia no rádio e na televisão. Tinha orgulho da carreira que construiu. Hoje, nos despedimos dele. Trabalhou a vida inteira. Merece todo o carinho e amor de todos nós, seus fãs", escreveu a apresentadora.

Poliana Abritta: "Admiração gigante! Gentil, educadíssimo, bem-humorado. O pai da Zebrinha da minha infância. Um dos grandes do @showdavida. Vai deixar saudade na frente e por trás das câmeras", disse a apresentadora do 'Fantástico'.

Romário:"Hoje, Papai do Céu recebeu o mestre Léo Batista. Um verdadeiro gigante do jornalismo esportivo brasileiro, que dedicou mais de 70 anos da vida pra contar as histórias do nosso futebol. Tive o privilégio e a honra de ter muitos dos meus gols narrados por ele – e quem conhece o Léo sabe: cada narração era um espetáculo à parte. Ele fez história e inspirou gerações, deixando uma marca eterna no esporte e em todos nós que amamos o futebol. Que Deus receba o Léo de braços abertos e conforte o coração da família, dos amigos e de todos que tiveram a sorte de cruzar com esse cara incrível. Valeu por tudo, Léo. Você é eterno!", disse - ex-jogador de futebol.

Everaldo Marques: "A despedida de uma voz que marcou gerações. A perda de seu Léo é um dia muito triste para a TV brasileira e o jornalismo", disse o narrador esportivo.

Bárbara Coelho:"Descanse em paz, seu Léo. É com suas história, legado e carisma que ficamos. Você materializou as conquistas do nosso esporte com sua potente voz e muito talento. Que sua passagem seja com amor e ternura. Deus conforte sua família. Obrigada por tudo", escreveu a apresentadora do 'Esporte Espetacular'.

