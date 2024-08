Juliana Paes explica motivo de ter recusado participação em Renascer

A atriz Juliana Paes explicou os motivos de ter recusado o convite para interpretar Jacutinga na fase final de Renascer, novela da Rede Globo

Juliana Paes encerrou seu contrato com a Globo em 2022 e agora só trabalha por obra. A atriz foi convidada para interpretar Jacutinga na reta final de Renascer, atual novela das 21h da emissora, mas recusou a proposta.

A famosa explicou os motivos de sua recusa. “Sempre tem uma pitada de malícia nas notícias, e faz parte do jogo das redes sociais e da internet. Mas a verdade é que ficou complicado o manuseio das agendas. Tinha o lançamento de Pedaço de Mim muito em voga, e na sequência o lançamento de Vidas Bandidas [no Disney+]. Se não é para entregar com excelência, prefiro não fazer. Sou comprometida demais com o resultado, aí depois eu fico me chicoteando, achando que não dei o meu melhor. E eu não aceito isso nem para mim e nem para meus colegas e equipe”, disse ela em entrevista para o portal Uol.

No entanto, Juliana ressaltou que a situação está muito bem resolvida. “Tenho uma relação muito bacana na TV Globo e com todas as pessoas com quem trabalhei e trabalho. Essa paz de espírito é muito gostosa e eu tenho”, afirmou.

Sucesso de Pedaço de Mim

Colhendo o ótimo resultado de seu desempenho na série Pedaço de Mim, da Netflix, Juliana Paes atribui o sucesso do projeto ao seu comprometimento e de toda a equipe da produção, que trabalhou duro por seis meses para que o melodrama se tornasse top 10 dentro da plataforma de streaming. Em entrevista à Revista CARAS, a carioca comentou sobre os bastidores das gravações e confessou que vivenciou dias exaustivos.

"Foi tudo muito trabalhoso e delicado para montar essa personagem. Eu não tinha com o que comparar. Onde estavam minhas referências? Que emoção é essa de estar grávida de gêmeos de pais diferentes? Tudo isso é muito novo. Eu saía exausta depois das cenas. O tempo que eu tinha de descanso não me permitia me recuperar plenamente. Foi um dos trabalhos que eu mais me vi com dificuldade de me reabilitar para o dia seguinte”, relembrou.

Em Pedaço de Mim, Juliana interpreta Liana, uma mulher vítima de um caso raro de fecundação heteroparental, o qual ela fica grávida de gêmeos - um do marido e outro de um estuprador. Segundo a artista, a carga dramática da personagem era intensa e precisava estar atenta aos mínimos detalhes em sua atuação.

“Todas as pitadas de dor que uma mulher pode viver, a Liana experimentou. O desejo frustrado de ser mãe, ser traída pelo marido, a situação do abuso, que é a parte mais complicada da história dela. O que, para mim, era mais sensível era deixar claro como o processo do abuso demora a se concretizar na cabeça de uma mulher. Foi sempre a nossa intenção de deixar esse caminho da dúvida e da culpa. Não é algo simples. Todo mundo julga, questiona, as pessoas demoram para entender. Foi muito importante contar a história com essa sensibilidade”, destacou a atriz sobre a narrativa.