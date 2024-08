Juliana Paes revela bastidores de estreia na Netflix e confessa: 'Saía exausta'

Em entrevista à Revista CARAS, Juliana Paes revela bastidores do fenômeno Pedaço de Mim, série da Netflix que tem bombado fora do Brasil

Colhendo o ótimo resultado de seu desempenho na série Pedaço de Mim, da Netflix, Juliana Paes (45) atribui o sucesso do projeto ao seu comprometimento e de toda a equipe da produção, que trabalhou duro por seis meses para que o melodrama se tornasse top 10 dentro da plataforma de streaming. Em entrevista à Revista CARAS, a carioca comenta sobre os bastidores das gravações e confessa que vivenciou dias exaustivos.

"Foi tudo muito trabalhoso e delicado para montar essa personagem. Eu não tinha com o que comparar. Onde estavam minhas referências? Que emoção é essa de estar grávida de gêmeos de pais diferentes? Tudo isso é muito novo. Eu saía exausta depois das cenas. O tempo que eu tinha de descanso não me permitia me recuperar plenamente. Foi um dos trabalhos que eu mais me vi com dificuldade de me reabilitar para o dia seguinte”, relembra.

Em Pedaço de Mim, Juliana interpreta Liana, uma mulher vítima de um caso raro de fecundação heteroparental, o qual ela fica grávida de gêmeos - um do marido e outro de um estuprador. Segundo a artista, a carga dramática da personagem era intensa e precisava estar atenta aos mínimos detalhes em sua atuação.

Leia também: Juliana Paes exalta Pedaço de Mim e avalia sucesso na Netflix: 'As pessoas querem histórias'

“Todas as pitadas de dor que uma mulher pode viver, a Liana experimentou. O desejo frustrado de ser mãe, ser traída pelo marido, a situação do abuso, que é a parte mais complicada da história dela. O que, para mim, era mais sensível era deixar claro como o processo do abuso demora a se concretizar na cabeça de uma mulher. Foi sempre a nossa intenção de deixar esse caminho da dúvida e da culpa. Não é algo simples. Todo mundo julga, questiona, as pessoas demoram para entender. Foi muito importante contar a história com essa sensibilidade”, destaca a atriz sobre a narrativa.

No último mês, Juliana viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para conhecer a sede da Netflix. Na empresa, a atriz brasileira contou que viu de perto como o projeto agradou o público internacional. "Eu fiquei só quatro dias em Los Angeles, mas deu para sentir o envolvimento e o entusiasmo das pessoas com a história de Liana. Pedaço de Mim tem esse poder mobilizador, especialmente no público feminino e algumas pessoas vieram falar comigo muito tocadas. Levar nossos cenários e paisagens, nossa lógica nas histórias, nossa cultura e o talento das nossas equipes para tão longe é muito especial!”, festeja.