João Guilherme anuncia seus planos de casar com Bruna Marquezine: ‘Por mim’

Se dependesse só de João Guilherme, Bruna Marquezine já estaria no altar: o ator abre o coração e revela seus planos de oficializar a união

Na noite desta terça-feira, 29, vai ao ar a participação de João Guilherme no programa ‘Lady Night’, comandado por Tata Werneck no Multishow. Em um trecho antecipado, o ator passou por um detector de mentiras e foi questionado sobre a possibilidade de se casar. Sincero, ele revelou seus planos de subir ao altar com Bruna Marquezine.

Durante o programa bem-humorado de Tata, João foi submetido a um polígrafo, e suas respostas foram analisadas por um profissional. Ao ser questionado sobre seu atual status de relacionamento, ele afirmou estar "apaixonadíssimo", e a resposta passou pelo teste. Além disso, o jovem também foi questionado sobre seus planos de casamento.

Com o aparelho monitorando seus sinais vitais, como batimentos cardíacos, pressão arterial e respiração, para verificar se ele estava falando a verdade, João confirmou que quer se casar com Bruna: “Penso muito, por mim já estava arrumando com a minha amada para estar casando logo, adoro”, disse o famoso, que também teve a resposta aprovada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Vale lembrar que Bruna Marquezine já revelou que o casamento também está entre seus planos. No entanto, a atriz pensa em trocar as alianças em um futuro mais distante. Em uma entrevista à edição espanhola da Elle, de julho deste ano, antes de assumir o romance com João Guilherme, a atriz fez algumas revelações sobre seus próximos passos..

Entre algumas imagens do ensaio, a publicação destacou declarações da atriz sobre seus sonhos: "Sonho em formar uma família e ter uma fazenda", "Creio na falida instituição de casamento" e "Tudo o que faço é com o coração", disse a famosa, que destacou estar totalmente focada em sua carreira após o sucesso do longa ‘Besouro Azul’, da DC.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Bruna Marquezine esbanja elegância em look para ser madrinha de casamento

No último final de semana, Bruna Marquezine cumpriu sua missão como madrinha de casamento de uma de suas melhores amigas, Hester Oliveira, que se casou com Lucas Oliveira em uma cerimônia no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a atriz foi clicada em diversos momentos e chamou atenção com sua beleza.

Para celebrar o amor dos amigos, Marquezine combinou com as outras madrinhas eleitas para o casório e escolheu um vestido amarelo deslumbrante. Com um decote profundo nas costas, detalhes no pescoço e uma fenda discreta nas pernas. Entre os registros publicados por convidados do casamento, ela também aparece ao lado do namordo, João Guilherme.

Leia também: Bruna Marquezine chama atenção com piada sobre casamento