Bruna Marquezine chama atenção com piada sobre casamento: ‘Homens estão’

Bruna Marquezine chama atenção e viraliza ao compartilhar piada sobre casamento em meio ao romance com João Guilherme

Recentemente, Bruna Marquezine chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma piada sobre casamento. Em suas redes sociais, a atriz republicou um vídeo que critica o comportamento dos homens e afirma que “quem casou, casou”. Em pouco tempo, a publicação ganhou destaque especialmente por seu romance com o ator João Guilherme.

Em seu perfil oficial no TikTok, Bruna republicou um vídeo que critica a atitude de meninos adolescentes que realizam festas de 15 anos, uma tradição geralmente associada ao sexo feminino: "Os homens estão fazendo festa de 15. Quem casou, casou", dizia a publicação compartilhada pela artista, que acumulou comentários.

Apesar de não contextualizar, Marquezine deu a entender que já encontrou seu pretendente e dividiu opiniões ao compartilhar a piada em seu perfil: “A Bruna compartilhou sendo que ela namora o João Guilherme”, uma seguidora ironizou. “Acredito que é ironia, porque ela republicou e o namorado dela é desses”, opinou outro. “Ele pode”, afirmou outra.

bruna marquezine esquecendo que namora o joão guilherme. pic.twitter.com/Tcv4cQ40dA — ka (@ddlmeloncake) October 9, 2024

Vale lembrar que os rumores de um romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme circulam há meses e ganharam ainda mais força depois que eles passaram a ser vistos saindo juntos com frequência ao longo de 2024. No início de agosto, eles decidiram tornar o affair público ao compartilharem fotos em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

João Guilherme mostra momento fofo com Bruna Marquezine:

Ao que parece, o relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme segue firme e forte. Nesta terça-feira, 8, o ator foi o responsável por preparar o almoço do casal. O cardápio escolhido por ele foi missoshiro, prato da culinária japonesa. "Isso e uma boa companhia", escreveu ele ao compartilhar uma foto da mesa posta em seu Instagram Stories.

Em seguida, o famoso postou uma foto em que a namorada aparece abraçada com os cachorros de estimação deles, Chihiro e Haku, e se derreteu pela imagem. "Boa não, as melhores companhias", escreveu João Guilherme que encantou os seguidores com a declaração e o clique do momento ‘em família’ com Bruna Marquezine.