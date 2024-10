Bruna Marquezine esbanja elegância em look para ser madrinha de casamento

Em ‘missão’ madrinha de casamento, Bruna Marquezine esbanja elegância e acumula elogios em cerimônia no Rio de Janeiro

No último final de semana,Bruna Marquezine cumpriu sua missão como madrinha de casamento de uma de suas melhores amigas, Hester Oliveira, que se casou com Lucas Oliveira em uma cerimônia no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a atriz foi clicada em diversos momentos e chamou atenção com sua beleza.

Para celebrar o amor dos amigos, Marquezine combinou com as outras madrinhas eleitas para o casório e escolheu um vestido amarelo deslumbrante. Com um decote profundo nas costas, detalhes no pescoço e uma fenda discreta nas pernas, a atriz complementou o look com os cabelos presos, joias, um salto alto e uma maquiagem delicada.

Apesar de não tirar o foco da noiva, Bruna atraiu muitos olhares e acumulou elogios nas redes sociais, especialmente por sua elegância e discrição: “Ela fica linda até de amarelo (que é uma corzinha que não ajuda quase ninguém)”, uma seguidora brincou. “A Bruna é um escândalo de mulher”, disse mais uma. “O vestido é belíssimo!”, opinou outra.

Vale mencionar também que entre os registros, Bruna aparece acompanhada do namorado, João Guilherme. Juntos desde o início do ano, eles levantaram especulações depois que eles passaram a ser vistos saindo juntos com frequência. No início de agosto, o casal decidiu tornar o romance público ao compartilharem fotos em suas redes sociais.

Desde então, Bruna e João tentam manter a discrição, mas costumam compartilhar momentos especiais e trocar declarações de amor: “Faz frio em Paris, mas encontro calor em boa companhia”, o ator escreveu ao publicar um registro posando com a namorada durante uma das muitas viagens que o casal realizou em 2024.

Bruna Marquezine chama atenção com piada sobre casamento:

Recentemente, Bruna Marquezine chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma piada sobre casamento. Em suas redes sociais, a atriz republicou um vídeo que critica o comportamento dos homens e afirma que “quem casou, casou”. Em pouco tempo, a publicação ganhou destaque especialmente por seu romance com o ator João Guilherme.

