Jade Picon revela mudanças que faria no visual em carreira de atriz

Rasparia o cabelo? Jade Picon celebrou seu novo trabalho nas telinhas e revelou o que mudaria no visual para futuros personagens

A influenciadora digital e atriz Jade Picon está radiante desde que soube que faria um novo papel nas telinhas! Após interpretar Chiara na novela 'Travessia', da TV Globo, a famosa estará no longa-metragem 'Cinco Júlias', adaptação do livro de Matheus Souza.

Bastante empolgada com a profissão, Jade abriu o coração e falou um pouco sobre o novo projeto. Em entrevista ao Portal LeoDias, a ex-participante do BBB 22 ainda revelou que faria mudanças radicais em seu visual para interpretar personagens futuras.

"Eu ainda não posso falar muito, mas estou muito feliz. A gente estava gravando agora lá em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Eu nunca tinha ido, e é apaixonante. Está ficando muito lindo", declarou Jade Picon, celebrando a estreia nos cinemas.

"Estou muito feliz e tenho certeza de que vou ter uma longa trajetória por aí", completou a famosa. Recentemente, Jade deixou os fios escuros para trás e surgiu com o cabelo loiro para as gravações do filme 'Cinco Júlias'.

Apesar da mudança não ter sido muito radical, a atriz contou que não pensaria duas vezes caso recebesse uma proposta em relação ao visual. Jade Picon explicou que aceitaria inclusive raspar as madeixas.

"Gente, eu sou muito desapegada do meu cabelo, de verdade. Meu sonho, inclusive, é raspar algum dia para alguma personagem. Eu sou desapegada real e acho que, assim, quando tem um propósito, algum trabalho, um novo projeto, eu me jogo e me amarro", garantiu a estrela.

Jade Picon mostra bastidores de filme

Jade Picon compartilhou com seguidores registros de um dia intenso de gravações do filme Cinco Julias, uma produção baseada na obra literária de Matheus Souza, que também está por trás da direção. Recentemente, a influenciadora e atriz contou aos seguidores que ela e as colegas de elenco passaram a madrugada e grande parte da manhã no trabalho.

Para acompanhar o ritmo da equipe, Jade disse que precisaria de um café. Nos registros, ela deu alguns spoilers sobre os cenários em que o filme se passará. O primeiro deles se trata de um bar de aparência antiga, já o segundo, se tratava de um jardim com vários casarões; confira mais detalhes!