Jade Picon mostra bastidores de filme: 'Julias perderam a sanidade'

Parte do elenco principal de 'Cinco Júlias', Jade Picon mostrou aos seguidores um dia intenso de gravação ao lado das colegas de cena

Jade Picon compartilhou com seguidores registros de um dia intenso de gravações do filme Cinco Julias, uma produção baseada na obra literária de Matheus Souza, que também está por trás da direção. Nesta quarta-feira (21), a influenciadora e atriz contou aos seguidores que ela e as colegas de elenco passaram a madrugada e grande parte da manhã no trabalho.

A rotina de gravação começou às 23h da última terça-feira (21) e só foi terminar por volta das 10h da manhã de hoje. Como mostrou a atriz Ananda, que interpreta uma das protagonistas junto de Jade. Nos stories dela, ela revelou que só conseguiu dormir por volta desse horário.

Ananda, Ayomi Domenica, Amanda Aguiar e Valentina Daniel também estiveram ao lado de Jade, um fato que fez com que a artista brincasse sobre o nome do filme: "Atualizações: Julias já perderam a sanidade, mas já é a reta final do dia".

Para acompanhar o ritmo da equipe, Jade disse que precisaria de um café. Nos registros, ela deu alguns spoilers sobre os cenários em que o filme se passará. O primeiro deles se trata de um bar de aparência antiga, já o segundo, se tratava de um jardim com vários casarões.

Saiba mais sobre Cinco Julias

No romance de Matheus Souza, que ganhou adaptação para as telonas, conta a história de cinco meninas que se chamam Julia. O fato curioso e um acontecimento do acaso faz com que elas se aproximem.

Além da amizade, o filme também focará em questões como a sexualidade, o sexo, a representatividade e o amor.

Pela segunda vez dando vida a uma personagem nas telas, Jade celebrou a conquista do papel com os seguidores e se mostrou ansiosa para estrear em um filme, pois sua primeira experiência foi com a novela Travessia: "Um pouco desse momento especial que estou vivendo! muito feliz e ansiosa para vocês conhecerem a Júlia".