Jade Picon mostra reação ao receber papel em 'Cinco Júlias': 'Especial'

Engajada na carreira artística, Jade Picon vibrou a conquista do papel como protagonista do filme 'Cinco Júlias', de Matheus Souza

Jade Picon compartilhou com seguidores recentemente que está envolvida em um filme nacional, a adaptação do livro Cinco Júlias, de Matheus Souza, que também está por trás da produção. Nesta sexta-feira (9), a atriz e influenciadora mostrou um pouco dos bastidores do filme e a sua reação quando foi chamada para participar do elenco como uma das protagonistas.

"Quando será que eu vou ter uma resposta falando: 'Oi, Jade! Você passou", refletiu a influenciadora quando ainda estava à espera de uma afirmativa da produção do filme. Já em outro corte do compilado, a artista vibra ao lado da amiga ao receber a resposta que tanto esperava.

Além de Jade, Ananda, Sanny, Ayomi Domenica e Valentina Daniel, também fazem parte do elenco principal, em que todas se chamam "Júlia". Para viver a protagonista, a atriz passou por uma mudança radical no visual, trocando os castanhos dos cabelos por um tom de loiro.

Nos bastidores da produção, a artista compartilhou alguns detalhes do figurino, dos cenários, em que contracenou com as colegas de profissão, e dos estudos que realizou para a personagem através do livro de Matheus Souza.

"Um pouco desse momento especial que estou vivendo! muito feliz e ansiosa para vocês conhecerem a Júlia", escreveu Jade na legenda da publicação. Nos comentários, a artista recebeu elogios: "Que privilégio ver vocês vivendo mais um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade", escreveu um usuário do Instagram. "Não conheço as Júlias ainda, mas sei que essa é a minha favorita", brincou o outro. "É tão bom ver quem a gente ama realizando sonhos", pontuou uma admiradora da influencer.

Jade já atuou em outra ocasião

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Jade atua nas telas. Em 2022, a influenciadora interpretou Chiara na novela Travessia, de Gloria Perez, Na ocasião, a jovem foi bastante criticada, mas usou os comentários como impulso para iniciar os estudos em artes cênicas.