Integrante do Fofocalizando é a mais cotada para o programa Casos de Família

Jornal diz que SBT já teria tomado decisão sobre quem deve ser a nova apresentadora do programa Casos de Família

O SBT deverá retomar o programa Casos de Família em breve e já realizou a gravação de programas de teste para analisar o desempenho dos possíveis novos apresentadores. Inclusive, o site F5, do jornal Folha de S. Paulo, informou que a emissora já teria escolhido a nova apresentadora da atração.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, o SBT escolheu Cariúcha para comandar o Casos de Família. Atualmente, ela faz parte do time de apresentadores do programa Fofocalizando, exibido nas tardes da emissora.

A possível aprovação já teria sido informada para Cariúcha e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Até o momento, o SBT não se pronunciou sobre os rumores.

Cariúcha fez cirurgia plástica

A apresentadora Cariúcha, que faz parte do Fofocalizando, do SBT, está com novo visual! Após realizar uma cirurgia de 7 horas para fazer uma mudança em seu corpo, ela compartilhou um vídeo com imagens de antes e depois e surpreendeu com a mudança em sua aparência.

Ela realizou uma lipoaspiração em vários locais, como o abdômen, flancos, costas, braços, interno de coxas, quadríceps e papada. "Não sou mais toda natural, mais estou bonita pra carambaaaaaa!!!! Esperei muitos anos pra deixar de ser toda natural pois queria escolher o melhor e achei", disse ela, que fez o post em parceira com o médico José Cury.

