Cariúcha passa por cirurgia de 7 horas. Saiba como ela está

Apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha passou por uma cirurgia de 7 horas. Entenda o que ela fez e como ela está

A apresentadora Cariúcha, que faz parte do Fofocalizando, do SBT, passou por uma cirurgia de 7 horas para fazer uma mudança em seu corpo. Ela realizou uma lipoaspiração em vários locais, como o abdômen, flancos, costas, braços, interno de coxas, quadríceps e papada.

Realizado na última sexta-feira, 22, o procedimento estético foi feito sem intercorrência e o cirurgião ainda colocou a gordura retirada do corpo na região dos glúteos para destacar os contornos dela.

O médico dela, o Dr. José Cury, contou sobre a recuperação da artista. "Ela foi encaminhada para a sala de recuperação anestésica, onde foi mantida pelo período de 1:30 h. Em seguida, foi para o quarto. O resultado cirúrgico foi alcançado com sucesso, e totalmente dentro das expectativas da paciente e da equipe Dr José Cury. Já foi realizado o primeiro atendimento de pós-operatório com drenagens pela equipe de fisioterapia e a paciente se alimentou bem. Ela segue se recuperando do procedimento cirúrgico. O resultado cirúrgico final será por volta de 3 meses", disse ele, segundo o Portal Leo Dias.

Além disso, Cariúcha já contou que está em casa para seguir com sua recuperação. "Tô em casa, viu povo! […] A gente tem que se aquietar, né. Aí eu estou vendo filme, gente. E também vou comer, porque meu médico é maravilhoso, gente. Ele me liberou comer carne e me liberou comer arrozinho", disse ela, e completou: "Botei a cama na minha sala, porque os quartos são lá em cima e eu não posso subir escada. Aí eles fizeram essa adaptação. Eu durmo aqui [na sala] e tomo banho também, porque tem um banheiro aqui embaixo".

Nome verdadeiro de Cariúcha

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality show A Fazenda, exibido pela RecordTV. No entanto, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro da apresentadora. Cariúcha, na verdade, se chama Alessandra.

Em determinado momento do programa Fofocalizando, do SBT, a famosa revelou a origem do apelido, que é a junção de carioca e gaúcha, naturalidade dos seus pais. O apelido foi dado a ela pela própria família.

"Desde criança quando eu ia para o Sul, minha família daí me chamava de Cariúcha, porque diziam que eu era metade carioca e metade gaúcha, e ficou este apelido desde então", contou ela.

