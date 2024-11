Cariúcha passa por cirurgia plástica de 7 horas e cirurgião explica: 'Resultados surpreendentes'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi esclarece sobre a lipoaspiração e analisa procedimento da apresentadora Cariúcha

A apresentadora Cariúcha (34), que faz parte do Fofocalizando, do SBT, passou por uma cirurgia de 7 horas para fazer uma mudança em seu corpo. Ela realizou uma lipoaspiração em vários locais, como o abdômen, flancos, costas, braços, interno de coxas, quadríceps e papada. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica e avalia os procedimentos estéticos da influenciadora digital.

A cirurgia foi realizada na última sexta-feira, 22, Cariúcha já contou que está em casa para seguir com sua recuperação, mas o resultado cirúrgico final será por volta de 3 meses. A apresentadora optou ainda em colocar a gordura retirada do corpo na região dos glúteos para destacar os contornos dela.

O Dr. Nicola Biancardi, cirurgião plástico, explica que a lipoaspiração evoluiu de um simples procedimento para remoção de gordura à uma verdadeira arte de esculpir o corpo. E reforça que, graças às inovações tecnológicas e técnicas avançadas, é possível alcançar resultados personalizados, naturais e surpreendentes.

"O caso da apresentadora Cariúcha é um exemplo perfeito dessa transformação. Um dos maiores desafios da lipoaspiração sempre foi a flacidez que pode surgir após a retirada de gordura. Hoje, tecnologias de ponta, como BodyTite e Renuvion, estão mudando esse cenário. Esses dispositivos utilizam energia de radiofrequência ou plasma para estimular a retração da pele, ativando o colágeno e proporcionando firmeza e definição. No caso da Cariúcha, essa tecnologia foi essencial para garantir um contorno corporal uniforme, sem excesso de flacidez", revela.

Segundo o especialista, existem vários tipos de lipoaspiração e a escolha impacta: "Faz toda a diferença no resultado. No caso da Cariúcha, a lipo de média definição foi a técnica escolhida para oferecer curvas marcantes, mas com um visual natural".

"Para quem busca um corpo mais atlético e musculoso, a lipo de alta definição (ou lipo HD) pode ser ideal. Essa técnica foca em evidenciar grupos musculares, como o abdômen, criando aquele efeito 'tanquinho'", explica.

COMO TER UM RESULTADO PERFEITO?

O resultado final da cirurgia plástica de Cariúcha só deve estar completo após três meses do procedimento estético. O Dr. Nicola Biancardi reforça que cada paciente é único, por isso, é preciso do acompanhamento com o especialista para obter o resultado esperado.

"O sucesso de uma lipoaspiração depende de um planejamento detalhado, que considere o biotipo, as expectativas e o estilo de vida de cada pessoa. A transformação da Cariúcha demonstra como a combinação de tecnologia avançada, técnica refinada e criatividade pode levar a resultados surpreendentes", declara.

"A lipoaspiração de hoje é muito mais do que remover gordura: é uma ferramenta para transformar, modelar e valorizar o corpo, sempre respeitando as particularidades de cada paciente. Com essas inovações, os limites do que é possível estão sendo redefinidos. Afinal, não se trata apenas de mudar, mas de se redescobrir", finaliza o especialista.

