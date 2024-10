Iara Jamra completa 69 anos; relembre carreira e retorno à Globo após 16 anos afastada

Nesta quinta-feira, 31, a atriz Iara Jamra completa 69 anos; relembre carreira, período de afastamento das telinhas e retorno à Globo

Nesta quinta-feira, 31, a atriz Iara Jamra completa 69 anos. Conhecida por inúmeros trabalhos na televisão, a atriz chegou a ficar 16 anos afastada da Globo, até o seu retorno na trama Volta por cima, em que interpreta Ana Lúcia.

Recentemente, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Iara comentou a surpresa que foi retornar à emissora global: "Me ressuscitaram. Foi uma grata surpresa. Minha carreira tem sido um pouco instável. Sempre gostei de fazer televisão, aprecio muito o processo e a dinâmica de interpretar várias cenas. É um privilégio estar ao lado de tantos atores maravilhosos", disse.

Com o início da carreira marcada pelo teatro e cinema, Iara teve o seu primeiro papel na Globo em 1986, em Selva de Pedra. Após o sucesso da trama, ela esteve em Tieta, em 1989, Olho no Olho, em 1993, O Rei do Gado, em 1996 e Hilda Furacão, em 1998.

Em 1990, ficou ainda mais conhecida com o marcante papel em Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, onde permaneceu até 1994. Ao retornar à Globo, esteve em A Diarista, em 2004, e Da Cor do Pecado, no mesmo ano. Além de ter participado do programa Zorra Total, em 2007. Sua última novela na emissora global foi em 2008, em Três Irmãs. Iara também passou pelo SBT, Multishow e Record, onde esteve em Belaventura, em 2017, e Amor Sem Igual, que marcou seu último trabalho nas telinhas, em 2019.

Em paralelo à televisão, a atriz que é formada em artes plásticas já realizou oficinas para crianças e adora realizar trabalhos que envolvam artesanato. Atualmente, em Volta por Cima, sua personagem Ana Lúcia é apaixonada pelo trabalho e pela filha, Cacá (Pri Helena).

Em recente publicação da CARAS Brasil, após cobertura da coletiva de imprensa da trama, a artista disse que apesar de não ter filhos, sentiu a maternidade através dos sobrinhos: "Eu não tive filhos, mas, como tia tive a mania de ser super maternal. Não estamos acostumadas com o dia a dia, então ficamos preocupadas. Eu sou muito cricri, então estou sendo a maior cricri com a Cacá. Mas, a personagem tem aquela coisa que a mãe não quer invadir, tem um pouco de medo [risos]. Quer ficar sempre na linha de maternal. Isso casa muito com a minha personalidade.", contou na ocasião.