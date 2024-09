Iara Jamra se inspira na relação com sobrinhos em retorno à Globo após 16 anos

Intérprete da personagem Ana Lúcia, Iara Jamra ainda comenta a trama de Volta por Cima e exalta a representação dos transportes públicos na novela

Afastada das tramas da Globo desde Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), Iara Jamra (68) encontrou em Volta por Cimaa oportunidade de retornar à emissora. Na pele de Ana Lúcia, encarregada pelos serviços gerais da Viação Formosa —empresa de ônibus fictícia da trama—, a veterana se inspirou na relação com os sobrinhos para representar a maternidade.

Na história escrita pela roteirista Claudia Souto (Pega Pega), a personagem de Iara Jamra é apaixonada pelo trabalho e pela filha , Cacá (Pri Helena). A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa da trama, e, ao longo do bate-papo, a artista diz que apesar de não ter filhos, sentiu a maternidade quando se tornou tia.

"Eu não tive filhos, mas, como tia tive a mania de ser super maternal. Não estamos acostumadas com o dia a dia, então ficamos preocupadas. Eu sou muito cricri, então estou sendo a maior cricri com a Cacá. Mas, a personagem tem aquela coisa que a mãe não quer invadir, tem um pouco de medo [risos]. Quer ficar sempre na linha de maternal. Isso casa muito com a minha personalidade."

Para além da relação de afeto com Cacá, a veterana diz que sua personagem carrega um lado cômico com as fofocas entre Vanilda (Mari Aldeia) e Beth (Bia Guedes). As três trabalham juntas na Viação Formosa e costumam falar mal até de Rosana (Viviane Araújo) esposa de Edson Bacelar (Ailton Graça), o dono da empresa.

Jamra também ressalta a importância da trama representar a realidade do transporte público do Rio de Janeiro, que se estende para outras realidades do Brasil. "Achei genial a trama da novela ser na viação. A maioria dos brasileiros passa metade da vida dentro do transporte público, falamos de toda essa população que vive isso e, infelizmente, sofre isso para ir trabalhar."

A atriz, eternizada no papel de Nina do Rá-tim-bum (TV Cultura), conta que costuma usar o metrô de São Paulo e relembra, que na época da escola, usava ônibus diariamente para assistir às aulas. "Eu tenho até uma foto que quando comemorei meus 60 anos, fui comemorar de graça no ônibus [risos]."

Longe de produções na TV desde 2018, quando fez a novela Belaventura (Record), Iara Jamra celebra a oportunidade de retornar para as telinhas e promete trazer identificação e boas risadas na nova trama. "Fazia muito tempo que eu não fazia televisão e agora vamos dar a volta por cima."

Com direção de André Câmara, Volta por Cima estreia em 30 de setembro e substitui Família é Tudo na faixa das 19h. A trama conta a história de Madalena (Jéssica Ellen) uma jovem batalhadora do subúrbio carioca que precisou adiar os sonhos para ajudar no sustento da família.

