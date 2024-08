Genro de Silvio Santos relembra vídeo imitando o apresentador na frente dele

Genro do apresentador Silvio Santos, Fábio Faria recorda vídeo divertido da intimidade da família e aparece imitando o sogro

Genro de Silvio Santos, o político Fábio Faria relembrou um vídeo da intimidade da família neste momento de luto. Depois do sepultamento do corpo do sogro, ele fez alguns posts nas redes sociais para homenageá-lo e um deles chamou a atenção.

Na tarde deste domingo, 18, Fábio recordou um vídeo de quando imitou Silvio Santos durante uma ligação na frente dele. Os dois apareceram sentados no sofá e o apresentador surgiu dando risada da imitação do genro.

"Uma lembrança muito engraçada no dia em que o Senor fez 90 anos e a gente fez uma pegadinha nas irmãs", afirmou ele.

Além disso, Fábio também destacou o profissionalismo de Silvio Santos. "Nunca foi pelo dinheiro e nem pelo poder, o Senor sempre trabalhou fazendo o que amava, que era sendo animador de programas. Ele era muito profundo e lá na sua profundidade ele encontrava uma simplicidade nada já visto em alguém com a condição que ele tinha. Silvio Santos era gigante e eterno mas o Senor Abravanel era ainda mais impressionante!! Muitas lições de vida ficarão para nós como parte do seu legado! Adeus, Senor", disse ele.

Por fim, o genro comentou: "Senor, eu tenho muita gratidão e honra por ter convivido com vc esses anos. O Silvio Santos é o maior apresentador da história do Brasil e se tornou o homem mais amado do País porque por traz existe o Senor Abravanel que é um homem de verdade, de hábitos e vida simples, íntegro e que tem muito respeito pelas pessoas. Aprendi muito com você nas nossas resenhas de sexta-feira e que vão ficar na minha memória para sempre. Descanse em paz, Senorão, que um dia estaremos juntos novamente para resenhar sobre o Brasil, contar piadas e sorrirmos muito juntos".

Alexandre Pato também fez homenagem para o sogro, Silvio Santos

Em um post no Instagram, o jogador de futebol Alexandre Pato fez uma homenagem comovente para o sogro, Silvio Santos. Na foto do post, Silvio apareceu brincando com o neto Benjamin enquanto era observado pela filha Rebeca Abravanel. Vale lembrar que esta é a primeira foto do rosto do filho que Pato e Rebeca compartilham na internet. Veja a foto aqui.

Na legenda, o jogador falou sobre a saudade que a família já sente do apresentador. "Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Senor, Te amamos! Ale, Rebeca e Benjamin", escreveu.