Grávida, Iza exibe barrigão e manda recado para filha antes de show

A cantora Iza, que está na reta final da gestação, mostrou a sua preparação para o show que fará no Palco Sunset do Rock in Rio

A cantora Iza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 19, ao compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida.

Na reta final da gestação de sua primeira gestação, a famosa está se preparando para cantar no Palco Sunset do Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, e exibiu alguns registros dos bastidores de seus ensaios. Em algumas imagens, Iza está com um vestido preto, com um recorte na barriga. Ela também aparece usando uma camisa e top, deixando o barrigão em destaque.

Ao publicar os cliques no feed do Instagram, Iza mandou um recado para a filha, que se chamará Nala e é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. "Aguenta firme, filha, mamãe tem o show mais especial da vida pra fazer amanhã!", avisou ela.

Os fãs reagiram nos comentários. "Vai brilhar", escreveu a ginasta Rebeca Andrade. "Vai ser maravilhoso!!!! Deus abençoe imensamente!", disse a atriz e apresentadora Thais Fersoza. "Imagina a Nala daqui a uns anos vendo que o primeiro Rock In Rio dela foi na barriga", comentou uma seguidora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza celebra encontro com o ator Will Smith

A cantora Iza viveu um momento especial com o ator Will Smith na noite da última terça-feira, 17. Os dois se encontraram em um jantar em um restaurante no Rio de Janeiro com a presença de outras personalidades e famosos.

Nas redes sociais, a artista comemorou a encontro com o astro internacional ao compartilhar uma foto deles abraçados e ainda deixou em evidência a sua barriga de grávida. "Agora isso é uma história… Que honra conhecer você", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Will Smith está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio. Ele fará um show na noite do dia 19 de setembro, no Palco Sunset. Depois de uma longa carreira como ator, ele decidiu investir na música e se tornou rapper. Confira a foto!