Felipe Araújo grava seu novo DVD em São Paulo

Felipe Araújo gravou o seu DVD Carta Aberta com participações especiais e homenagens. Veja as fotos

O cantor Felipe Araújo viveu uma noite especial na quarta-feira, 18, com a gravação do DVD Carta Aberta em São Paulo. O artista encantou a plateia com seus sucessos e participações especiais, como Mato Grosso e Mathias, Gustavo Mioto, Humberto e Ronaldo, Luan Pereira, Nattan, Matheus Fernandes e Deive Leonardo.

O novo projeto do artista é uma homenagem para pessoas especiais de sua vida, incluindo Cristiano Araújo, a família, os fãs e Deus. Além disso, ele fez uma homenagem para a sua avó, que está com 95 anos de idade.

"O título "Carta Aberta" reflete a intenção de Felipe Araújo de abrir seu coração e compartilhar, sem reservas, suas mais profundas emoções e agradecimentos com o público. Cada canção do DVD parece ser uma mensagem direta e sincera, como se estivesse escrevendo uma carta para aqueles que mais marcaram sua vida", informou a equipe dele.

Saiba quais músicas estão no repertório: “Vai entrar pra História”, “Amanhã não sei”, “Lembrei de Rezar” (com Mato Grosso e Mathias), “Chorei no Porta Malas”, “Nunca Te Vi” (com Gustavo Mioto), “Deus coloca o chão” (com Deive Leonardo), “Água de corpo”, “Batom até na orelha” (com Humberto e Ronaldo), “Safadinhos”, “Fila de bobo”, “Body Splash” (com Luan Pereira), “Casa de Vó”, com a presença da avó Maria e sua mãe Neusania, “Diário”, “Você vai ficar em Mim”, uma composição de Cristiano Araujo e sua homenagem ao irmão, “Se eu soubesse” (com Matheus Fernandes), “Vontade Matada”, “Solteira Falsa” e “Copo Americano” (com Nattan).